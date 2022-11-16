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Haberler Trend 16 Kasım PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? PTT sınavsız binlerce büro, gişe memuru, dağıtıcı alımı başvuruları var mı?

16 Kasım PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? PTT sınavsız binlerce büro, gişe memuru, dağıtıcı alımı başvuruları var mı?

Bu kadrolara müracaat gerçekleştirmek isteyen vatandaşların müracaat şartlarına haiz olması gerekmektedir. Genel şartların beraberinde başvuru yapılacak pozisyon için istenen şartlar da bulunmaktadır. KPSS koşulu olmayan ve sınavsız yapılacak bu alımlarda adayların otuz beş yayından gün almamış olması gerekiyor. Buna göre 2023 yılında kurumun 15 bin kadar personel alımını gerçekleştirmesi beklenmektedir.

takvim.com.tr
16.11.2022 10:00 - Son Güncelleme: 16.11.2022 10:00
16 Kasım PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? PTT sınavsız binlerce büro, gişe memuru, dağıtıcı alımı başvuruları var mı?

16 Kasım PTT personel alımı: PTT kapsamında işe girmek isteyen vatandaşlar yayınlanan duyuruları merakla takip ediyor. Sınavsız olarak personel alımı beklenen PTT tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat gelen bilgiler bağlamında alım yapılacak personelin avukat, mühendis, ofis görevlisi, mimar, giriş elemanı ve dağıtıcı elaman gibi kadrolara yerleştirilmesi söz konusu olabilir.

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16 Kasım PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? PTT sınavsız binlerce büro, gişe memuru, dağıtıcı alımı başvuruları var mı?

PTT Personel Alımı Başvuru Şartları

Başvuru yapacak kişilerin bazı niteliklerinin olması beklenir. Buna göre adaylar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. Ayrıca askerlikle ilişikleri olmamalı ve on sekiz yaşından büyük otuz beş yaşından küçük olmalıdır.

16 Kasım PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? PTT sınavsız binlerce büro, gişe memuru, dağıtıcı alımı başvuruları var mı?

Mesleği yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorununa sahip olmaması gerekir. Yapılacak arşiv ve güvenlik soruşturmasının da temiz çıkması lazımdır.

16 Kasım PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? PTT sınavsız binlerce büro, gişe memuru, dağıtıcı alımı başvuruları var mı?

Kişinin kamu haklarından yasaklı durumda olmaması da genel şartlar içinde değerlendirilebilir. Ayrıca kişi başka kurum ve kuruşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğünde olmamalıdır.

16 Kasım PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? PTT sınavsız binlerce büro, gişe memuru, dağıtıcı alımı başvuruları var mı?

Daha önce bir kamu kurumunda çalışılmış ise işten çıkarılması disiplin cezası ile olmamalıdır. Akıl hastalığına sahip olmadığına dair sağlık kurulu raporu almak gerekiyor.

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