1582 yılında yaşanan esrarengiz olay ortaya çıktı! Takvimlerden tam 10 gün kayıp! iPhone Samsung kullananlar o yıla mutlaka baksın!

Takvim yaprakları 4 Ekim 1582 yılını gösterdiğinde takvimlerden 10 gün silinmesi herkesi şaşırttı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan bu olay bir kullanıcının yaptığı paylaşımla ortaya çıkarıldı. Bu gelişme sonrasında esrarengiz gerçek sosyal medyada sıkça tartışılır oldu. Kullanıcıların yaptığı paylaşımda "Takviminizde 1582 yılına gidin ve Ekim ayına bakın" denildi. Takvimlerinde o yıla gidenler ise şoku bizzat yaşadı. 1582 yılının Ekim ayına gidenler 10 gün olmadığını görünce şaşkınlık yaşadı.