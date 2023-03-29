1582 yılında yaşanan esrarengiz olay ortaya çıktı! Takvimlerden tam 10 gün kayıp! iPhone Samsung kullananlar o yıla mutlaka baksın!
İnsanlık tarihinde yaşanan ilginç olaylar her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Tarih boyunca insanların dikkatini çeken birçok olay yaşandı. Ancak 1582 yılındaki takvim değişikliği, dünya çapında birçok kişinin dikkatini çeken ve hala konuşulan bir olay olarak hafızalara kazındı. 1582 yılı Ekim ayında takvimlerden 10 gün silinmesi birçok kişinin kafasında soru işaretleri oluştursa da bu değişiklik Papa Gregory XIII tarafından yapılan bir değişiklik olarak tarihe geçti.
29.03.2023 08:34 - Son Güncelleme: 29.03.2023 08:34
Takvim yaprakları 4 Ekim 1582 yılını gösterdiğinde takvimlerden 10 gün silinmesi herkesi şaşırttı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan bu olay bir kullanıcının yaptığı paylaşımla ortaya çıkarıldı. Bu gelişme sonrasında esrarengiz gerçek sosyal medyada sıkça tartışılır oldu. Kullanıcıların yaptığı paylaşımda "Takviminizde 1582 yılına gidin ve Ekim ayına bakın" denildi. Takvimlerinde o yıla gidenler ise şoku bizzat yaşadı. 1582 yılının Ekim ayına gidenler 10 gün olmadığını görünce şaşkınlık yaşadı.