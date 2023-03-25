15.000 yıllık tarihi olan Mısır mumyalarına dair çağ açacak keşif! Bilim dünyası şokta! Altın dillisini buldular! Nedeni oldukça ilginç...
İlk altın tabutların Avrupa'ya götürülmesinden yüzyıllar sonra eski Mısır mumyaları hala insanların hayal gücünü yakalamak mümkün oluyor. Yeni keşifler bilim adamlarının Antik Mısır ritüelllerine ilişkin algılarına meydan okumaya devam ediyor. Mısır'da arkeologlar ölümden sonraki yaşamın bir parçasını simgeleyen bir mit olan altın dilli mumyaların olduğu eski bir mezar keşfetti. Yüzlerce farklı mezarlığı içeren Qewasina'da bulunan mumyaların sayısının oldukça fazla olduğu ifade ediliyor.
25.03.2023 11:45 - Son Güncelleme: 25.03.2023 11:45
15.000 yıllık tarihi olan Mısır mumyalarına dair çağ açacak keşif! Bilim dünyası şokta! Altın dillisini buldular! Nedeni oldukça ilginç... Mısır'da bir antik mezarlık alanında bulunan altın dilli mumyalar herkesi şaşkına çevrildi. Uzmanlar bu kişilerin ölmeden önce bedenlerinin üzerindeki tahrip edilmiş dillerin yerine altın dil takıldığını açıkladı. Yüzlerce mezarın içinde yer alan bu mumyalar görenleri şoke ediyor.
Yüzlerce farklı mezarlığı içeren Qewasina'da bulunan mumyaların sayısının oldukça fazla olduğu ifade ediliyor.
Qewasina'da bulunan yüzlerce mezarın içinde altın dilli mumyaların sayısının oldukça fazla olduğu ifade ediliyor.