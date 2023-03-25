15.000 yıllık tarihi olan Mısır mumyalarına dair çağ açacak keşif! Bilim dünyası şokta! Altın dillisini buldular! Nedeni oldukça ilginç...

Mısır'da yapılan yeni bir keşif, 15.000 yıllık tarihi olan Mısır mumyalarına dair bilim dünyasında şok etkisi yarattı. Arkeologlar, ölümden sonraki yaşamın bir parçasını simgeleyen altın dilli mumyaların olduğu eski bir mezarlık alanı keşfettiler.