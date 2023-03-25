RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend 15.000 yıllık tarihi olan Mısır mumyalarına dair çağ açacak keşif! Bilim dünyası şokta! Altın dillisini buldular! Nedeni oldukça ilginç...

15.000 yıllık tarihi olan Mısır mumyalarına dair çağ açacak keşif! Bilim dünyası şokta! Altın dillisini buldular! Nedeni oldukça ilginç...

İlk altın tabutların Avrupa'ya götürülmesinden yüzyıllar sonra eski Mısır mumyaları hala insanların hayal gücünü yakalamak mümkün oluyor. Yeni keşifler bilim adamlarının Antik Mısır ritüelllerine ilişkin algılarına meydan okumaya devam ediyor. Mısır'da arkeologlar ölümden sonraki yaşamın bir parçasını simgeleyen bir mit olan altın dilli mumyaların olduğu eski bir mezar keşfetti. Yüzlerce farklı mezarlığı içeren Qewasina'da bulunan mumyaların sayısının oldukça fazla olduğu ifade ediliyor.

25.03.2023 11:45 - Son Güncelleme: 25.03.2023 11:45
15.000 yıllık tarihi olan Mısır mumyalarına dair çağ açacak keşif! Bilim dünyası şokta! Altın dillisini buldular! Nedeni oldukça ilginç...

15.000 yıllık tarihi olan Mısır mumyalarına dair çağ açacak keşif! Bilim dünyası şokta! Altın dillisini buldular! Nedeni oldukça ilginç... Mısır'da bir antik mezarlık alanında bulunan altın dilli mumyalar herkesi şaşkına çevrildi. Uzmanlar bu kişilerin ölmeden önce bedenlerinin üzerindeki tahrip edilmiş dillerin yerine altın dil takıldığını açıkladı. Yüzlerce mezarın içinde yer alan bu mumyalar görenleri şoke ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
15.000 yıllık tarihi olan Mısır mumyalarına dair çağ açacak keşif! Bilim dünyası şokta! Altın dillisini buldular! Nedeni oldukça ilginç...

YENİ KEŞİF ŞOKE ETTİ

Mısır'da arkeologlar, ölümden sonraki yaşamın bir parçasını simgeleyen bir mit olan altın dilli mumyaların olduğu eski bir mezar keşfetti.

15.000 yıllık tarihi olan Mısır mumyalarına dair çağ açacak keşif! Bilim dünyası şokta! Altın dillisini buldular! Nedeni oldukça ilginç...

Yüzlerce farklı mezarlığı içeren Qewasina'da bulunan mumyaların sayısının oldukça fazla olduğu ifade ediliyor.

15.000 yıllık tarihi olan Mısır mumyalarına dair çağ açacak keşif! Bilim dünyası şokta! Altın dillisini buldular! Nedeni oldukça ilginç...

Mısır'da yapılan yeni bir keşif, 15.000 yıllık tarihi olan Mısır mumyalarına dair bilim dünyasında şok etkisi yarattı. Arkeologlar, ölümden sonraki yaşamın bir parçasını simgeleyen altın dilli mumyaların olduğu eski bir mezarlık alanı keşfettiler.

15.000 yıllık tarihi olan Mısır mumyalarına dair çağ açacak keşif! Bilim dünyası şokta! Altın dillisini buldular! Nedeni oldukça ilginç...

Qewasina'da bulunan yüzlerce mezarın içinde altın dilli mumyaların sayısının oldukça fazla olduğu ifade ediliyor.

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