Vav TV İzle
Haberler Trend 15 yaş üstü herkes alabilir! İŞKUR duyurdu! 9.810 TL başvuran herkese veriliyor! Emekliler hariç tüm vatandaşlar...

15 yaş üstü herkes alabilir! İŞKUR duyurdu! 9.810 TL başvuran herkese veriliyor! Emekliler hariç tüm vatandaşlar...

Tüm illerde başvuru kabul ediliyor. Vatandaşlara günlük 327 TL cep harçlığı veriliyor. Bu kapsamda yapılan açıklamalarda, 15 yaş üzerinde olan vatandaşların başvuru yapabileceği belirtildi.

takvim.com.tr
23.02.2023 09:10 - Son Güncelleme: 23.02.2023 09:10
15 yaş üstü herkes alabilir! İŞKUR duyurdu! 9.810 TL başvuran herkese veriliyor! Emekliler hariç tüm vatandaşlar...

İŞKUR duyurdu! Aylık 9.810 TL veriliyor! İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir. İşte İŞKUR tarafından duyurulan İŞBAŞI eğtim program detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
15 yaş üstü herkes alabilir! İŞKUR duyurdu! 9.810 TL başvuran herkese veriliyor! Emekliler hariç tüm vatandaşlar...

İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları

15 yaş üstü herkes alabilir! İŞKUR duyurdu! 9.810 TL başvuran herkese veriliyor! Emekliler hariç tüm vatandaşlar...

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

15 yaş üstü herkes alabilir! İŞKUR duyurdu! 9.810 TL başvuran herkese veriliyor! Emekliler hariç tüm vatandaşlar...

Emekli olmamak,

Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,

Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,

15 yaş üstü herkes alabilir! İŞKUR duyurdu! 9.810 TL başvuran herkese veriliyor! Emekliler hariç tüm vatandaşlar...

Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması gerekmektedir.

SON DAKİKA