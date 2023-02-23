15 yaş üstü herkes alabilir! İŞKUR duyurdu! 9.810 TL başvuran herkese veriliyor! Emekliler hariç tüm vatandaşlar...
Tüm illerde başvuru kabul ediliyor. Vatandaşlara günlük 327 TL cep harçlığı veriliyor. Bu kapsamda yapılan açıklamalarda, 15 yaş üzerinde olan vatandaşların başvuru yapabileceği belirtildi.
23.02.2023 09:10 - Son Güncelleme: 23.02.2023 09:10
İŞKUR duyurdu! Aylık 9.810 TL veriliyor! İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir. İşte İŞKUR tarafından duyurulan İŞBAŞI eğtim program detayları...
İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,