15 TEMMUZ MESAJLARI RESİMLİ 2023! Kısa, uzun, anlamlı, GİF'li, duygusal, kurumsal, resmi 15 Temmuz mesajları sözleri! Bayraklı, Ömer Halis Demirli...
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün 7. yıl dönümünde, demokrasi şehitleri anılırken, bu anlamlı günü vurgulamak isteyenler tarafından resimli mesajlar araştırılmaya başlandı. SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram gibi platformlarda en güzel ve anlamlı resimli 15 Temmuz mesajları paylaşılıyor. İşte Kısa, uzun, anlamlı, en güzel, en özel, GİF'li, hareketli, duygusal, kurumsal, resmi 15 Temmuz mesajları sözleri! Bayraklı, Ömer Halis Demir resimli 15 Temmuz mesajları, sözleri...
14.07.2023 21:35 - Son Güncelleme: 14.07.2023 21:35
Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.
Şehitlerimizin kalbimizde yaşamaya devam etmekte bugün bizlerle demokrasi nöbetini sürdürmektedir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun.