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Haberler Trend 15 dakikada hazır! Evde limonunuz varsa mutlaka deneyin! Soslu, pamuk gibi, ağızda eriyen LİMONLU KEK TARİFİ! Yaz pikniklerinin gözdesi!

15 dakikada hazır! Evde limonunuz varsa mutlaka deneyin! Soslu, pamuk gibi, ağızda eriyen LİMONLU KEK TARİFİ! Yaz pikniklerinin gözdesi!

Yaz aylarının ferahlığını sofralarınıza taşıyacak limonlu kek tarifimizle serin bir lezzet şöleni yaşayabilirsiniz. Limonun ferahlatıcı aroması ve kekin hafif dokusuyla yazın sıcak günlerinde serinlemenizi sağlayacak bu tarife bayılacaksınız. İşte tüm püf noktalarıyla yiyenlerin unutamayacağı limonlu kek tarifi...

takvim.com.tr
25.06.2023 15:43 - Son Güncelleme: 25.06.2023 15:43
15 dakikada hazır! Evde limonunuz varsa mutlaka deneyin! Soslu, pamuk gibi, ağızda eriyen LİMONLU KEK TARİFİ! Yaz pikniklerinin gözdesi!

Bu taze limonlu kek tarifi, çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak! Yaz aylarında ferahlık arayanların favorisi haline gelecek bu kek tarifini denemek için hemen mutfağa geçin. İşte en lezzetli, ağızda eriyen limonlu kek tarifi...

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15 dakikada hazır! Evde limonunuz varsa mutlaka deneyin! Soslu, pamuk gibi, ağızda eriyen LİMONLU KEK TARİFİ! Yaz pikniklerinin gözdesi!

LİMONLU KEK PÜF NOKTALARI:

Tüm malzemeler mutlaka oda ısısında olmalı (kabartma tozu, vanilya dahil)

Kek kalıbı yağlayıp unlanmalı. Fazla unu silkelenmeli.

Fırın kapağı ilk 20 dakika asla açılmamalı. Aksi halde söner. Kek piştikten sonra fırın içinde kapağı açık şekilde soğutmalı.

15 dakikada hazır! Evde limonunuz varsa mutlaka deneyin! Soslu, pamuk gibi, ağızda eriyen LİMONLU KEK TARİFİ! Yaz pikniklerinin gözdesi!

Şeker ve yumurta 4-5 dakika şeker eriyip boza kıvamına gelene kadar çırpılmalı. Daha fazla çırpmayın, söner.

Yumuşak ve nemli bir kek için 1 su bardağı süt kullanılmalı.

15 dakikada hazır! Evde limonunuz varsa mutlaka deneyin! Soslu, pamuk gibi, ağızda eriyen LİMONLU KEK TARİFİ! Yaz pikniklerinin gözdesi!

Malzemelere un ekledikten sonra mikseri bırakıp çırpıcı kullanılmalı ve fazla karıştırılmamalı.

Sert ve kuru bir kek için 1 su bardağı yoğurt kullanılmalı

15 dakikada hazır! Evde limonunuz varsa mutlaka deneyin! Soslu, pamuk gibi, ağızda eriyen LİMONLU KEK TARİFİ! Yaz pikniklerinin gözdesi!

Un, kabartma tozu ve vanilya elenerek eklenmeli.

Fırın ısısı 175 dereceyi geçmemeli. Aksi takdirde kekiniz kabarmadan pişer ya da dışı pişip içi pişmez. Meyveli bir kek ise ilk 20 dakika sonrası ısı 150 dereceye düşürülmeli.

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