15 dakikada hazır! Evde limonunuz varsa mutlaka deneyin! Soslu, pamuk gibi, ağızda eriyen LİMONLU KEK TARİFİ! Yaz pikniklerinin gözdesi!
Yaz aylarının ferahlığını sofralarınıza taşıyacak limonlu kek tarifimizle serin bir lezzet şöleni yaşayabilirsiniz. Limonun ferahlatıcı aroması ve kekin hafif dokusuyla yazın sıcak günlerinde serinlemenizi sağlayacak bu tarife bayılacaksınız. İşte tüm püf noktalarıyla yiyenlerin unutamayacağı limonlu kek tarifi...
25.06.2023 15:43 - Son Güncelleme: 25.06.2023 15:43
Bu taze limonlu kek tarifi, çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak! Yaz aylarında ferahlık arayanların favorisi haline gelecek bu kek tarifini denemek için hemen mutfağa geçin. İşte en lezzetli, ağızda eriyen limonlu kek tarifi...