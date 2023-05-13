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Haberler Trend 14 MAYIS 2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Cumhurbaşkanı-Milletvekili toplam oy oranları: İstanbul, Ankara, İzmir İL İL İLÇE İLÇE ANLIK Sonuç Listesi!

14 MAYIS 2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Cumhurbaşkanı-Milletvekili toplam oy oranları: İstanbul, Ankara, İzmir İL İL İLÇE İLÇE ANLIK Sonuç Listesi!

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları ile toplam oy oranları hakkında aramalar hız kazandı. 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek seçimlerde hem 13. Cumhurbaşkanı hem de 28. Dönem milletvekilleri seçiliyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında, "AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Cumhurbaşkanı-Milletvekili toplam oy oranları nasıl?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 14 Mayıs genel seçim sonuçları son durum ne? İstanbul, Ankara, İzmir il il ilçe ilçe seçim sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
13.05.2023 10:23 - Son Güncelleme: 13.05.2023 10:25
14 MAYIS 2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Cumhurbaşkanı-Milletvekili toplam oy oranları: İstanbul, Ankara, İzmir İL İL İLÇE İLÇE ANLIK Sonuç Listesi!

81 ilden milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerin sonucunu merak ediyor. Artık seçim için geri sayım sona erdi. 14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçlarını bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları en hızlı ve en güvenilir bilgilerle saniye saniye takvim.com.tr'de olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
14 MAYIS 2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Cumhurbaşkanı-Milletvekili toplam oy oranları: İstanbul, Ankara, İzmir İL İL İLÇE İLÇE ANLIK Sonuç Listesi!

ANLIK TAKİP TAKVİM.COM.TR'DE!

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları seçim yasakları kalktıktan sonra takvim.com.tr'den takip edilecek. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları seçim sonuçları canlı ve anlık olarak yayınlanacak.

GENEL İL İL SEÇİM SONUÇLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

14 MAYIS 2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Cumhurbaşkanı-Milletvekili toplam oy oranları: İstanbul, Ankara, İzmir İL İL İLÇE İLÇE ANLIK Sonuç Listesi!

Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

14 MAYIS 2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Cumhurbaşkanı-Milletvekili toplam oy oranları: İstanbul, Ankara, İzmir İL İL İLÇE İLÇE ANLIK Sonuç Listesi!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise adaylıktan çekildi ancak oy pusulasında yer almaya devam edecek. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak.

14 MAYIS 2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Cumhurbaşkanı-Milletvekili toplam oy oranları: İstanbul, Ankara, İzmir İL İL İLÇE İLÇE ANLIK Sonuç Listesi!

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

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