14 MAYIS 2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Cumhurbaşkanı-Milletvekili toplam oy oranları: İstanbul, Ankara, İzmir İL İL İLÇE İLÇE ANLIK Sonuç Listesi!

81 ilden milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerin sonucunu merak ediyor. Artık seçim için geri sayım sona erdi. 14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçlarını bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları en hızlı ve en güvenilir bilgilerle saniye saniye takvim.com.tr'de olacak.