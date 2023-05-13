14 MAYIS 2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Cumhurbaşkanı-Milletvekili toplam oy oranları: İstanbul, Ankara, İzmir İL İL İLÇE İLÇE ANLIK Sonuç Listesi!
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları ile toplam oy oranları hakkında aramalar hız kazandı. 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek seçimlerde hem 13. Cumhurbaşkanı hem de 28. Dönem milletvekilleri seçiliyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında, "AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Cumhurbaşkanı-Milletvekili toplam oy oranları nasıl?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 14 Mayıs genel seçim sonuçları son durum ne? İstanbul, Ankara, İzmir il il ilçe ilçe seçim sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
13.05.2023 10:23 - Son Güncelleme: 13.05.2023 10:25
81 ilden milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerin sonucunu merak ediyor. Artık seçim için geri sayım sona erdi. 14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçlarını bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları en hızlı ve en güvenilir bilgilerle saniye saniye takvim.com.tr'de olacak.
ANLIK TAKİP TAKVİM.COM.TR'DE!
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları seçim yasakları kalktıktan sonra takvim.com.tr'den takip edilecek. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları seçim sonuçları canlı ve anlık olarak yayınlanacak.
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