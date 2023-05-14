14 MAYIS 2023 CANLI GENEL SEÇİM SONUÇLARI! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Cumhurbaşkanı-Milletvekili toplam oy oranları
81 ildeki milyonlarca vatandaş, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçlarını merak ediyor. Seçim için geri sayım artık sona erdi. 14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçlarını takip etmek için bu sayfayı kullanabilirsiniz. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları en hızlı ve güvenilir bilgilerle takvim.com.tr adresinde saniye saniye güncellenecektir. Seçim süreci tamamlandıktan sonra oy sayımı ve sonuçların değerlendirilmesi bir süre alabilir. Bu süre zarfında ilgili kurumlar, oy sayımı ve sonuçların doğruluğunu teyit eder. Ardından resmi açıklama yapılır ve seçim sonuçları kamuoyuna duyurulur. Seçim sonuçlarının ne zaman belli olacağına dair kesin bir tarih verilememektedir. Vatandaşlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi açıklamalarını ve güncel haber kaynaklarını takip ederek en güncel bilgilere ulaşabilirler.
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları ile toplam oy oranları hakkında aramalar hız kazandı. 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek seçimlerde hem 13. Cumhurbaşkanı hem de 28. Dönem milletvekilleri seçiliyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında, "AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Cumhurbaşkanı-Milletvekili toplam oy oranları nasıl?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 14 Mayıs genel seçim sonuçları son durum ne? İstanbul, Ankara, İzmir il il ilçe ilçe seçim sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
ANLIK TAKİP TAKVİM.COM.TR'DE!
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları seçim yasakları kalktıktan sonra takvim.com.tr'den takip edilecek. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları seçim sonuçları canlı ve anlık olarak yayınlanacak.
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