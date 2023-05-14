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Haberler Trend 14 MAYIS 2023 CANLI GENEL SEÇİM SONUÇLARI! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Cumhurbaşkanı-Milletvekili toplam oy oranları

14 MAYIS 2023 CANLI GENEL SEÇİM SONUÇLARI! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Cumhurbaşkanı-Milletvekili toplam oy oranları

81 ildeki milyonlarca vatandaş, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçlarını merak ediyor. Seçim için geri sayım artık sona erdi. 14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçlarını takip etmek için bu sayfayı kullanabilirsiniz. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları en hızlı ve güvenilir bilgilerle takvim.com.tr adresinde saniye saniye güncellenecektir. Seçim süreci tamamlandıktan sonra oy sayımı ve sonuçların değerlendirilmesi bir süre alabilir. Bu süre zarfında ilgili kurumlar, oy sayımı ve sonuçların doğruluğunu teyit eder. Ardından resmi açıklama yapılır ve seçim sonuçları kamuoyuna duyurulur. Seçim sonuçlarının ne zaman belli olacağına dair kesin bir tarih verilememektedir. Vatandaşlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi açıklamalarını ve güncel haber kaynaklarını takip ederek en güncel bilgilere ulaşabilirler.

takvim.com.tr
14.05.2023 12:55 - Son Güncelleme: 14.05.2023 12:55
14 MAYIS 2023 CANLI GENEL SEÇİM SONUÇLARI! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Cumhurbaşkanı-Milletvekili toplam oy oranları: İstanbul, Ankara, İzmir İL İL İLÇE İLÇE ANLIK Sonuç Listesi!

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları ile toplam oy oranları hakkında aramalar hız kazandı. 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek seçimlerde hem 13. Cumhurbaşkanı hem de 28. Dönem milletvekilleri seçiliyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında, "AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Cumhurbaşkanı-Milletvekili toplam oy oranları nasıl?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 14 Mayıs genel seçim sonuçları son durum ne? İstanbul, Ankara, İzmir il il ilçe ilçe seçim sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
14 MAYIS 2023 CANLI GENEL SEÇİM SONUÇLARI! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Cumhurbaşkanı-Milletvekili toplam oy oranları: İstanbul, Ankara, İzmir İL İL İLÇE İLÇE ANLIK Sonuç Listesi!

ANLIK TAKİP TAKVİM.COM.TR'DE!

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları seçim yasakları kalktıktan sonra takvim.com.tr'den takip edilecek. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları seçim sonuçları canlı ve anlık olarak yayınlanacak.

GENEL İL İL SEÇİM SONUÇLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

14 MAYIS 2023 CANLI GENEL SEÇİM SONUÇLARI! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Cumhurbaşkanı-Milletvekili toplam oy oranları: İstanbul, Ankara, İzmir İL İL İLÇE İLÇE ANLIK Sonuç Listesi!

Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

14 MAYIS 2023 CANLI GENEL SEÇİM SONUÇLARI! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Cumhurbaşkanı-Milletvekili toplam oy oranları: İstanbul, Ankara, İzmir İL İL İLÇE İLÇE ANLIK Sonuç Listesi!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise adaylıktan çekildi ancak oy pusulasında yer almaya devam edecek. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak.

14 MAYIS 2023 CANLI GENEL SEÇİM SONUÇLARI! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Cumhurbaşkanı-Milletvekili toplam oy oranları: İstanbul, Ankara, İzmir İL İL İLÇE İLÇE ANLIK Sonuç Listesi!

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

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