14 MAYIS 2023 CANLI GENEL SEÇİM SONUÇLARI! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Cumhurbaşkanı-Milletvekili toplam oy oranları

ANLIK TAKİP TAKVİM.COM.TR'DE!

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları seçim yasakları kalktıktan sonra takvim.com.tr'den takip edilecek. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları seçim sonuçları canlı ve anlık olarak yayınlanacak.

GENEL İL İL SEÇİM SONUÇLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ