14 Haziran Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valisi Vasip Şahin son dakika tatil açıklaması! Bugün okullar tatil mi?

Ankara'da günlerdir devam eden kuvvetli yağış etkisi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Meteoroloji başkenti bir kez daha gök gürültülü sağanağa karşı uyardı. Valilik de yoğun yağış nedeniyle tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu. Vatandaşlar yağışların devam etmesiyle birlikte yarın okulların tekrardan tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Yarın okullar tatil olacak mı? 14 Haziran Ankara'da okullar tatil mi? Valilik açıklamaları son dakika!