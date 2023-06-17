1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflara ödeniyor! 5.104 TL karne hediyesi! 2023 TAKDİR-TEŞEKKÜR alan koşsun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan bu yeni sosyal yardım faaliyeti, öğrencilere yapılan bir teşvik olarak hayata geçirilecek. Devlet tarafından karne hediyesi olarak yapılacak ödeme için araştırmalar hızlandı. Öğrencilere asgari ücretin %60'ı kadar bir ödeme yapılacak ve bu miktar 5.104 TL olacak. Peki, karne hediyesi parası nasıl alınır? İşte detaylar...