12 rekatlık nafile namazı! Hacet namazı kaç rekat, nasıl kılınır? HACET NAMAZI KILINIŞI!

Hacet namazı kılınışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Hacet namazı nasıl kılınır ve Hacet namazı kaç rekat sorusu yer alıyor. Hacet namazı dilediğimiz bir şeyin gerçekleşmesi için kıldığımız bir namazdır. İşte hacet namazı kılınışı...