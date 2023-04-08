12 rakamının içindeki 13'ü bulamayanlar ters köşe... Cumartesi bulmacasını insanların yalnızca yüksek IQ'lu olanları 5 saniyenin altında bitirebilir!
Optik illüzyonlar son dönemde sosyal mecralarda büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Zeka dolu yapısıyla, optik illüzyonlar hem eğlenceli vakit geçirmek isteyenlere hem de beynini çalıştırmak isteyenlere hitap ediyor. Bu optik illüzyonların en popüler olanlarından bugün size sunduğumuz biri de "12 rakamıyla dolu fotoğrafta 13 sayısını bulabilir misin?" sorusu oldu.
12 rakamının içindeki 13'ü bulamayanlar ters köşe... Cumartesi bulmacasını insanların yalnızca yüksek IQ'lu olanları 5 saniyenin altında bitirebilir. Bu bulmaca açık mavi bir arka plan üzerinde düzenli bir şekilde yazılmış 12 sayısının yer aldığı bir fotoğrafta 13 sayısını bulmaya çalışmayı içeriyor. İlk bakışta kolay gibi görünen bu bulmaca, çoğu insanı şaşırtıyor ve çoğu kişi sonuca hemen ulaşamıyor. Aslında insanların yalnızca %2'si bu bulmacayı 5 saniye ve altında çözebiliyor.
Optik illüzyonlar, beyninizi harekete geçirirken aynı zamanda odaklanma ve dikkat becerilerinizi de geliştirmenize yardımcı olan yapısıyla öne çıkıyor.
Bu tarz bulmacalar, kişinin zekasını kullanmasını gerektiriyor ve beyin aktivitesini artırıyor. Optik illüzyonlar, beyninizi farklı açılardan düşünmeye teşvik ederek, problem çözme yeteneklerinizi de geliştiriyor.
12 RAKAMIYLA DOLU FOTOĞRAFTA 13 SAYISINI BULABİLİR MİSİN?
Optik illüzyonlar arasında en popüler olanlarından biri olan "12 rakamıyla dolu fotoğrafta 13 sayısını bulabilir misin?" sorusu, çoğu insanı şaşırtıyor ve kafa karıştırıcı olabiliyor.