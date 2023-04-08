12 rakamının içindeki 13'ü bulamayanlar ters köşe... Cumartesi bulmacasını insanların yalnızca yüksek IQ'lu olanları 5 saniyenin altında bitirebilir. Bu bulmaca açık mavi bir arka plan üzerinde düzenli bir şekilde yazılmış 12 sayısının yer aldığı bir fotoğrafta 13 sayısını bulmaya çalışmayı içeriyor. İlk bakışta kolay gibi görünen bu bulmaca, çoğu insanı şaşırtıyor ve çoğu kişi sonuca hemen ulaşamıyor. Aslında insanların yalnızca %2'si bu bulmacayı 5 saniye ve altında çözebiliyor.