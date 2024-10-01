Zayıflama Sırrını Açıkladı: 12 ayda 63 Kilo Verdi! ’Soframdan Asla Eksik Etmem’

Amy Keane , çocuklarıyla oyun oynarken bile nefes nefese kalmanın zorluğunu yaşıyordu. Düğün gününde kusursuz görünmek isteyen Amy sağlıklı yaşam tarzına geçiş yaparak bir yılda tam 63 kilo vermeyi başardı. 129 kilo olmanın getirdiği sağlıksız süreci aşmak için sıkı bir mücadeleye girişen Amy zayıflama sürecinde vazgeçmediği iki besini açıklıyor...

Amy Keane 'in kilo verme serüveni birçok kişi için ilham kaynağı oldu. Keane farklı diyetler ve detokslar denemesine rağmen başlangıçta istediği sonuçları alamadı. Ancak kocası Chris'in evlenme teklifinin ardından kendisine yeni bir hedef belirleyerek kilo vermek için kararlılıkla ilerledi.

Bir yıl içinde tam 63 kilo veren Amy bu süreçte sadece düğünü için değil kendisini daha iyi hissetmek için de çabaladı. Diğer annelerin çocuklarının peşinden koşmasını izlemek onun için zorlu bir durumdu ve bu motivasyonunu artırdı.