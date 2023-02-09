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Haberler Trend 1151 personel alımı! 2023 Sağlık bakanlığı hastanelere KPSS'siz mülakatsız personel arıyor! Başvuru başladı! Sağlıkçı, temizlik, güvenlik, memur...

1151 personel alımı! 2023 Sağlık bakanlığı hastanelere KPSS'siz mülakatsız personel arıyor! Başvuru başladı! Sağlıkçı, temizlik, güvenlik, memur...

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki üniversite hastanelerine personel ve işçi alımı yapılıyor. Mülakat olmadan yapılacak alım için araştırmalar hızlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? İşte detaylar...

takvim.com.tr
09.02.2023 14:02 - Son Güncelleme: 09.02.2023 14:02
1151 personel alımı! 2023 Sağlık bakanlığı hastanelere KPSS’siz mülakatsız personel arıyor! Başvuru başladı! Sağlıkçı, temizlik, güvenlik, memur...

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki üniversite hastanelerine 1151 işçi ve personel alımı başladı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ve şartları...

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1151 personel alımı! 2023 Sağlık bakanlığı hastanelere KPSS’siz mülakatsız personel arıyor! Başvuru başladı! Sağlıkçı, temizlik, güvenlik, memur...

İKAMET ŞARTI YOK

Sağlık personeli
Güvenlik görevlisi

1151 personel alımı! 2023 Sağlık bakanlığı hastanelere KPSS’siz mülakatsız personel arıyor! Başvuru başladı! Sağlıkçı, temizlik, güvenlik, memur...

Destek personeli
Bahçıvan

1151 personel alımı! 2023 Sağlık bakanlığı hastanelere KPSS’siz mülakatsız personel arıyor! Başvuru başladı! Sağlıkçı, temizlik, güvenlik, memur...

Temizlik personeli
Büro personeli

Şoför
Memur

1151 personel alımı! 2023 Sağlık bakanlığı hastanelere KPSS’siz mülakatsız personel arıyor! Başvuru başladı! Sağlıkçı, temizlik, güvenlik, memur...

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