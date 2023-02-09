1151 personel alımı! 2023 Sağlık bakanlığı hastanelere KPSS'siz mülakatsız personel arıyor! Başvuru başladı! Sağlıkçı, temizlik, güvenlik, memur...
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki üniversite hastanelerine personel ve işçi alımı yapılıyor. Mülakat olmadan yapılacak alım için araştırmalar hızlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? İşte detaylar...
09.02.2023 14:02 - Son Güncelleme: 09.02.2023 14:02
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki üniversite hastanelerine 1151 işçi ve personel alımı başladı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ve şartları...