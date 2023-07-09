11-14 Temmuz 2023 YAZ ORTASI İNDİRİMİ başladı! BİM AKTÜEL KATALOĞU YAYINLANDI! Robot süpürge, airfryer, züccaciye, temel gıda...

Salı ve Cuma günleri için yayımlanan BİM aktüel ürünler kataloğu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. 11-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak indirimde süt ve süt ürünleri, temizlik ürünleri satışa sunulacak. Cuma günü ise telefon, yağsız fritöz, Stanley termos ve birçok çeşitli ürün satışa çıkacak. İşte 11-14 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu...