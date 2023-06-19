10'lu liste açıklandı! Türkiye'nin en yaşanabilir ilçeleri! İlk sıradaki ilçe şoke etti! Herkes onu bekliyordu...
Türkiye'nin en yaşanabilir 10 ilçesi ortaya çıktı. REIDIN SED raporuna göre açıklanan bu listede A+ derecesine sahip refah düzeyi yüksek en iyi ilçeler yer alıyor. Türkiye'nin 258 ilçesinden birinci sırada yer alan o ilçe ise herkesi şoke etti. İşte Türkiye'nin en yaşanabilir ilçeleri...
19.06.2023 09:08 - Son Güncelleme: 19.06.2023 09:08
Türkiye'nin en yşanabilir ilçeleri belli oldu. REIDIN sosyo – ekonomik derecelendirme sonuçlarına göre bu ilçeler Türkiye'nin yaşamaya uygun en iyi bölgeleri arasında yer alıyor.
Hekres ilk sırada Aydına Nazilli'yi beklerken bu ilçenin ilk 10'a girememesi görenleri şoke etti. İşte Türkiye'nin en iyi 10 ilçesi...