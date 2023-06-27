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10'dan fazla için kırmızı alarm verildi! Türkiye'ye giriş yapıyor! Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Kurban Bayramı süresince bazı bölgelerin Basra alçak basınç sisteminin etkisi altında olacağını ve bu durumun parçalı ve az bulutlu bir hava ile yer yer gök gürültülü sağanak geçişlerine neden olabileceğini belirtti. MGM'nin yaptığı açıklamaya göre Kurban Bayramı tatili ülkemizde hava durumu değişkenlik gösterecek. Meteoroloji, Marmara ve Karadeniz Bölgesi için sağanak uyarısı yaptı.

27.06.2023 10:15 - Son Güncelleme: 27.06.2023 10:20
10’dan fazla için kırmızı alarm verildi! Türkiye’ye giriş yapıyor! Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul...

MGM'nin yaptığı açıklamaya göre Kurban Bayramı tatili boyunca ülkemizde hava durumu değişkenlik gösterecek. Genel olarak bölge paçalı ve az bulutlu bir havayla karşılaşacak. Ancak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar da bekleniyor. Bu sağanak yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olabileceği ve ani su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

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10’dan fazla için kırmızı alarm verildi! Türkiye’ye giriş yapıyor! Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul...

Vatandaşların Kurban Bayramı tatili süresince hava durumunu takip etmeleri ve mümkünse açık alanlarda ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmaları tavsiye edildi.

10’dan fazla için kırmızı alarm verildi! Türkiye’ye giriş yapıyor! Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul...

Özellikle seyahat edecek olan vatandaşların tedbirli olmaları ve meteorolojik uyarıları dikkate almaları önem taşıyor.

10’dan fazla için kırmızı alarm verildi! Türkiye’ye giriş yapıyor! Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul...

Kurban Bayramı süresince Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar, hava durumu değişikliklerine karşı hazırlıklı olmalı ve seyahat planlarını buna göre yapmalı.

10’dan fazla için kırmızı alarm verildi! Türkiye’ye giriş yapıyor! Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesi'nde Kurban Bayramı süresince hava durumu değişkenlik gösterecek.

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