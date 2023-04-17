10.900 kamuya personel alımı! 17-30 Nisan KAMUYA MEMUR ALIMI ilanları... KPSS'siz sekreter, büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi ilanları!
Nisan ayı iş ilanları açıldı. Kamuda çalışmak isteyen binlerce vatandaş için personel alımı duyuruları tek tek yapılıyor. Birçok kurum tarafından paylaşılan iş fırsatlarını sizler için derledik. Kamuda çalışmak isteyenlere KPSS şartsız personel alımı müjdesi verildi. İşte 10.900 kamu çalışanı alımı iş ilanları.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI NEDİR?
Silahlı ve silahlı güvenlik görevlisi kadrosunda istihdam edilmek üzere alınacak personellere aranan şartlar şu şekilde;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
HANGİ KURUMLAR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIYOR?
Amasya Üniversitesi 10 güvenlik görevlisi alımı
Adli Tıp Kurumu 8 güvenlik görevlisi alımı
Ankara Üniversitesi 150 güvenlik görevlisi alımı
Dokuz Eylül Üniversitesi 23 güvenlik görevlisi alımı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2 güvenlik görevlisi alımı
Pamukkale Üniversitesi 53 güvenlik görevlisi alımı