SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Trend Galerileri

100.000 TL kredi kartı limiti olan dikkat: Teklif Meclis'te! 750 TL'lik fon kesintisi için iade mümkün mü? Kart iptal edilse de...

AK Parti, savunma sanayi projelerini finanse etmek amacıyla hazırlanan ve birçok yenilik içeren torba yasa teklifini geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu. Düzenlemeyle kredi kartı limiti 100 bin TL'yi aşan kart sahiplerinden yıllık 750 TL kesinti yapılacak. Bu kesinti her yılın 5 Ocak tarihinde kart sahibinin hesabına yansıtılacak ve iptal edilen kartlar için iade mümkün olmayacak. İşte yeni düzenlemeye dair detaylar haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 07:53 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 07:55
100.000 TL kredi kartı limiti olan dikkat: Teklif Meclis’te! 750 TL’lik fon kesintisi için iade mümkün mü? Kart iptal edilse de...

Torba yasa teklifinin gerekçesinde getirilen düzenlemenin savunma sanayi projeleri için 80 milyar TL'lik ek kaynak yaratmayı hedeflediği belirtiliyor. Teklif salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

100.000 TL kredi kartı limiti olan dikkat: Teklif Meclis’te! 750 TL’lik fon kesintisi için iade mümkün mü? Kart iptal edilse de...

Kredi Kartı Sahiplerine Yıllık 750 TL Katılım Payı

Yasa teklifine göre, limitleri 100 bin TL'yi aşan her kredi kartı için yıllık 750 TL'lik bir katılım payı alınacak.

100.000 TL kredi kartı limiti olan dikkat: Teklif Meclis’te! 750 TL’lik fon kesintisi için iade mümkün mü? Kart iptal edilse de...

Hürriyet'te yer alan habere göre, kesintiler kredi kartı çıkaran kuruluşlar tarafından 5 Ocak itibarıyla hesap ekstresine yansıtılacak ve bir sonraki ayın banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesiyle bildirilerek ödenecek.

SON DAKİKA