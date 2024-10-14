100.000 TL kredi kartı limiti olan dikkat: Teklif Meclis’te! 750 TL’lik fon kesintisi için iade mümkün mü? Kart iptal edilse de...

Torba yasa teklifinin gerekçesinde getirilen düzenlemenin savunma sanayi projeleri için 80 milyar TL'lik ek kaynak yaratmayı hedeflediği belirtiliyor. Teklif salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Kredi Kartı Sahiplerine Yıllık 750 TL Katılım Payı Yasa teklifine göre, limitleri 100 bin TL'yi aşan her kredi kartı için yıllık 750 TL'lik bir katılım payı alınacak.