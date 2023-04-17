100 SALAVAT-I ŞERİF nasıl getirilir? Salavat TÜRKÇE- ARAPÇA okunuşu ve anlamı! Diyanet Salavat-ı Şerif nedir, nasıl çekilir, faziletleri neler?
Efendimiz'e (SAV) selam göndermek ve O'nu anmak isteyenler Salavat nasıl çekilir sorusuna cevap aramaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Salavat nasıl çekilir ve Salavat getirmenin faziletleri nelerdir soruları yer alıyor. İşte detaylar...
17.04.2023 11:59 - Son Güncelleme: 17.04.2023 11:59
SALAVAT'IN ÖNEMİ
Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) ismi geçtiğinde getirilen dua olarak bilinen salavat- ı şerif, Hz. Peygamber'i (SAV) anma ve O'na (SAV) selam etme gibi bir anlama gelir.
Yüce Allah (CC) Ahzab Suresi 56. Ayette, "Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar;ey iman edenler, siz de ona salat ve sela okuyun" buyurarak Resullullah'a (SAV) salavat getirmemizi ister.