RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Trend 100 SALAVAT-I ŞERİF nasıl getirilir? Salavat TÜRKÇE- ARAPÇA okunuşu ve anlamı! Diyanet Salavat-ı Şerif nedir, nasıl çekilir, faziletleri neler?

100 SALAVAT-I ŞERİF nasıl getirilir? Salavat TÜRKÇE- ARAPÇA okunuşu ve anlamı! Diyanet Salavat-ı Şerif nedir, nasıl çekilir, faziletleri neler?

Efendimiz'e (SAV) selam göndermek ve O'nu anmak isteyenler Salavat nasıl çekilir sorusuna cevap aramaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Salavat nasıl çekilir ve Salavat getirmenin faziletleri nelerdir soruları yer alıyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr
17.04.2023 11:59 - Son Güncelleme: 17.04.2023 11:59
100 SALAVAT-I ŞERİF nasıl getirilir? Salavat TÜRKÇE-ARAPÇA okunuşu ve anlamı! Diyanet Salavat-ı Şerif nedir, nasıl çekilir, faziletleri neler?

Salavat getirmenin faziletleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte Salavat-ı Şerif okunuşu ve anlamı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
100 SALAVAT-I ŞERİF nasıl getirilir? Salavat TÜRKÇE-ARAPÇA okunuşu ve anlamı! Diyanet Salavat-ı Şerif nedir, nasıl çekilir, faziletleri neler?

SALAVAT'IN ÖNEMİ

Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) ismi geçtiğinde getirilen dua olarak bilinen salavat- ı şerif, Hz. Peygamber'i (SAV) anma ve O'na (SAV) selam etme gibi bir anlama gelir.

Yüce Allah (CC) Ahzab Suresi 56. Ayette, "Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar;ey iman edenler, siz de ona salat ve sela okuyun" buyurarak Resullullah'a (SAV) salavat getirmemizi ister.

100 SALAVAT-I ŞERİF nasıl getirilir? Salavat TÜRKÇE-ARAPÇA okunuşu ve anlamı! Diyanet Salavat-ı Şerif nedir, nasıl çekilir, faziletleri neler?

SALAVAT OKUNUŞU

"Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim"

100 SALAVAT-I ŞERİF nasıl getirilir? Salavat TÜRKÇE-ARAPÇA okunuşu ve anlamı! Diyanet Salavat-ı Şerif nedir, nasıl çekilir, faziletleri neler?

TÜRKÇE ANLAMI

Allah'ım Efendimiz ümmi peygamber Muhammed'e, O'nun soyundan gelenlere ve ashabına salat ve selam eyle.

100 SALAVAT-I ŞERİF nasıl getirilir? Salavat TÜRKÇE-ARAPÇA okunuşu ve anlamı! Diyanet Salavat-ı Şerif nedir, nasıl çekilir, faziletleri neler?

"Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah"

Türkçe anlamı

Selam ve salat üzerine olsun ey Allah'ın (CC) habibi (SAV)

SON DAKİKA