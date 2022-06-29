10 yılı tamamlayanlar için emeklilik müjdesi! Sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu belli oldu
Emeklilik hesabı senelerce çalışmış insanların en mühim konularından bir adedini oluşturuyor. İşe girdikleri sene ve tamamlanması gereken koşullara göre emeklilik yaşının hesap edilmesi mümkündür. Kendi emeklilik yaşının ne olacağını bilmek isteyenler amacıyla 36600 gün primle emeklilik tablosu! Normal koşulların haricinde on senede yaş koşulu olmadan emeklilik hakkı da bulunuyor. Tüm erken emeklilik detaylarını araştırabilirsiniz.
29.06.2022 16:27 - Son Güncelleme: 29.06.2022 16:27
Çalışanlara sağlanan yaş haddiyle emekli olmak ile ilgili ilk formül 3600 günle emekli olmak. Bu kadar günün primini ödemiş olanlar on beş yıllık sigortalılık gün koşulunu sağlamaları durumunda ve ilk işe başlama tarihlerinin 1999 yılların eylül ayından evvel olması durumunda emekli olma hakkına sahip olurlar. Bu nitelikleri taşıyanlar amacıyla kritik tarih 2014 yıl olarak karşımıza çıkıyor.