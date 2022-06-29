10 yılı tamamlayanlar için emeklilik müjdesi! Sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu belli oldu

Çalışanlara sağlanan yaş haddiyle emekli olmak ile ilgili ilk formül 3600 günle emekli olmak. Bu kadar günün primini ödemiş olanlar on beş yıllık sigortalılık gün koşulunu sağlamaları durumunda ve ilk işe başlama tarihlerinin 1999 yılların eylül ayından evvel olması durumunda emekli olma hakkına sahip olurlar. Bu nitelikleri taşıyanlar amacıyla kritik tarih 2014 yıl olarak karşımıza çıkıyor.