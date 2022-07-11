10, 15, 25 yılla emeklilik ve ilk maaşlar! 1999 2002 2008 öncesi işe girip SGK-SSK primi ödeyenlere erken emeklilik müjdesi!

1999 senesi evveli işe başlayanlar, 10 sene yani 3600 prim günü ödemesiyle emekli olmaya hak kazanıyorlar. İlk primini bu tarih kapsamında ödeyenler ise en talihli grup. Şimdilik prim gün miktarını doldurmamış olanlar, gene bu sayıyı tamamladıklarında aynı hakka tabi olabiliyorlar. 2008 senesi ardından ilk primini ödeyenler ise 58 yaş hükmüne tabi olmaktadır. 3600 prim adedi 15 senesi tamamlamış olma şartını taşıyor.