1 ton dana kaç bin TL! İşte Dana, Tosun, Düve, Koyun, Keçi ve Deve fiyatları! 2023 kurbanlık fiyatları: 1 koyun kaç bin TL?

Kurbanlık hayvan seçimiyle birlikte ortaya çıkan fiyatlar, büyük bir heyecan ve merak konusu olmaktan da geri kalmıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken, her sene olduğu gibi vatandaşlar uygun fiyatlı kurbanlık hayvan arayışına girmektedir. Ancak, 2023 yılında kurbanlık hayvan fiyatlarındaki tahmini artış göz önüne alındığında, bu arayış daha da önem kazanıyor. İşte Dana, Tosun, Düve, Koyun, Keçi ve Deve fiyatları...