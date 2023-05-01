1 MAYIS MESAJLARI 2023 | 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resimli, anlamlı, kısa mesajları ve sözleri! İŞÇİ BAYRAMI kutlama sözleri!

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.