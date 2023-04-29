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Haberler Trend 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü ders işlenecek mi? PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? MEB son dakika açıklama! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

1 Mayıs 2023 Pazartesi günü ders işlenecek mi? PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? MEB son dakika açıklama! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için okullar da tatil edilir. Dolayısıyla Pazartesi günü okullar tatil olacaktır. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 1 Mayıs'ta okula gitmeyecekler. Ancak üniversitelerde durum farklı olabilir, çünkü üniversiteler kendi takvimlerine göre hareket ederler. Üniversite öğrencilerinin okullarının açık olup olmayacağı konusunda üniversitelerine başvurmaları gerekmektedir.

29.04.2023 11:40 - Son Güncelleme: 29.04.2023 11:40
1 Mayıs 2023 Pazartesi günü ders işlenecek mi? PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? MEB son dakika açıklama! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

1 Mayıs İşçi Bayramı için bekleyiş devam ediyor. Bu noktada milyonlarca öğrenci, velisi ve öğretmen 1 Mayıs'ta okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu yıl 1 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Hal böyle olunca hafta içi öğrenciler okula gidecek mi okullar açık olacak mı merak konusu oldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Yani Pazartesi günü resmi kurumlar kapalı olacak. Peki 1 Mayıs Pazartesi 2023 okullar var mı, tatil mi? Anaokulu, ilk-ortaokul, lise...

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1 Mayıs 2023 Pazartesi günü ders işlenecek mi? PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? MEB son dakika açıklama! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

1 MAYIS 2023 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Buna göre her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs'ta resmi daireler kapalı olacak. Okullarda da 1 gün eğitim öğretime ara verilecek.

1 Mayıs 2023 Pazartesi günü ders işlenecek mi? PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? MEB son dakika açıklama! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

ÖĞRENCİLER 3 GÜN TATİL YAPACAK

Buna göre 29-30 Nisan ve 1 Mayıs ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü 3 günlük tatil birleşecek.

1 Mayıs 2023 Pazartesi günü ders işlenecek mi? PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? MEB son dakika açıklama! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

1 Mayıs 2023 Pazartesi günü ders işlenecek mi? PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? MEB son dakika açıklama! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN 15 MAYIS OKULLAR TATİL OLACAK MI?

14 Mayıs seçimleri Türkiye'nin 81 ilinde binlerce okulda kurulan sandıklarda gerçekleştirilecek. Yapılan seçimlerde oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda yapılacak ve oy sayım ve teslim işlemleri de gece geç saatlere kadar sürecek.

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