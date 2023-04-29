1 Mayıs 2023 Pazartesi günü ders işlenecek mi? PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? MEB son dakika açıklama! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için okullar da tatil edilir. Dolayısıyla Pazartesi günü okullar tatil olacaktır. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 1 Mayıs'ta okula gitmeyecekler. Ancak üniversitelerde durum farklı olabilir, çünkü üniversiteler kendi takvimlerine göre hareket ederler. Üniversite öğrencilerinin okullarının açık olup olmayacağı konusunda üniversitelerine başvurmaları gerekmektedir.
29.04.2023 11:40 - Son Güncelleme: 29.04.2023 11:40
1 Mayıs İşçi Bayramı için bekleyiş devam ediyor. Bu noktada milyonlarca öğrenci, velisi ve öğretmen 1 Mayıs'ta okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu yıl 1 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Hal böyle olunca hafta içi öğrenciler okula gidecek mi okullar açık olacak mı merak konusu oldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Yani Pazartesi günü resmi kurumlar kapalı olacak. Peki 1 Mayıs Pazartesi 2023 okullar var mı, tatil mi? Anaokulu, ilk-ortaokul, lise...