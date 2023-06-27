1 kilo bile vermek istiyorsanız tüketmeniz şart! Canan Karatay da onu işaret ediyor! Bir tutamı bile işe yarıyor!

Kan basıncını da düzenleyen chia tohumu, yüksek tansiyon riskini indirdiği için kalp ve damar hastalıklarına da çok iyi geliyor. Chia tohumunun faydalarından biri de doğal bir kan şekeri düzenleyicisi olması oluyor. Bu nedenle tip 2 diyabet hastaları için önerilen chia tohumu, şekerin ortaya çıkardığı baş ağrısı ve halsizlik gibi semptomları de geçiriyor.