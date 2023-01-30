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Haberler Trend 1. 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise... Başarı Teşvik Programı BAŞLADI MI? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

1. 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise... Başarı Teşvik Programı BAŞLADI MI? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMELER! Öğrencilere en az 300 TL, en fazla asgari ücretin 3 katına kadar destek ödemesi yapılacak. Karnesinde başarı gösteren öğrencilere de 5.104 TL başarı ödülü verilecek. Yapılan açıklamada, ''Sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin %60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği'' denildi. Peki başvurular, ödemeler ne zaman yapılacak? Nasıl başvuru yapılır, kimler başvuru yapabilir? 1. 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise.

30.01.2023 09:33 - Son Güncelleme: 30.01.2023 09:33
1. 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise... Başarı Teşvik Programı BAŞLADI MI? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMELER! Öğrencilere en az 300 TL, en fazla asgari ücretin 3 katına kadar destek ödemesi yapılacak. Karnesinde başarı gösteren öğrencilere de 5.104 TL başarı ödülü verilecek. Yapılan açıklamada, ''Sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin %60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği'' denildi. Peki başvurular, ödemeler ne zaman yapılacak? Nasıl başvuru yapılır, kimler başvuru yapabilir? 1. 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise.

GALERİ DEVAM EDİYOR
1. 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise... Başarı Teşvik Programı BAŞLADI MI? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

2023-2023 eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesiyle okullar 6 Şubat'a kadar kapandı. Milyonlarca öğrenci şimdilerde tatil yaparken bir yandan da Başarı Teşvik Programı hakkında araştırmalara koyuldu.

1. 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise... Başarı Teşvik Programı BAŞLADI MI? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendiği konuşmasında, hayata geçirecekleri yeni sosyal yardım faaliyeti olan "Başarı Teşvik Programı" hakkında bilgi vermişti. Erdoğan, sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan "Başarı Teşvik Programı" hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

1. 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise... Başarı Teşvik Programı BAŞLADI MI? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.

1. 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise... Başarı Teşvik Programı BAŞLADI MI? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.

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