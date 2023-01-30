1. 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise... Başarı Teşvik Programı BAŞLADI MI? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMELER! Öğrencilere en az 300 TL, en fazla asgari ücretin 3 katına kadar destek ödemesi yapılacak. Karnesinde başarı gösteren öğrencilere de 5.104 TL başarı ödülü verilecek. Yapılan açıklamada, ''Sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin %60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği'' denildi. Peki başvurular, ödemeler ne zaman yapılacak? Nasıl başvuru yapılır, kimler başvuru yapabilir? 1. 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise.
BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMELER! Öğrencilere en az 300 TL, en fazla asgari ücretin 3 katına kadar destek ödemesi yapılacak. Karnesinde başarı gösteren öğrencilere de 5.104 TL başarı ödülü verilecek. Yapılan açıklamada, ''Sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin %60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği'' denildi. Peki başvurular, ödemeler ne zaman yapılacak? Nasıl başvuru yapılır, kimler başvuru yapabilir? 1. 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise.
2023-2023 eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesiyle okullar 6 Şubat'a kadar kapandı. Milyonlarca öğrenci şimdilerde tatil yaparken bir yandan da Başarı Teşvik Programı hakkında araştırmalara koyuldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendiği konuşmasında, hayata geçirecekleri yeni sosyal yardım faaliyeti olan "Başarı Teşvik Programı" hakkında bilgi vermişti. Erdoğan, sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan "Başarı Teşvik Programı" hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.