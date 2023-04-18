0, 1, 2, 3 rakamlarındaki gizli özellik! Yumurtaların üzerinde yazan kodların sırrı çözüldü! Bakın bize neyi anlatıyormuş
Yumurtaların üzerinde yazan kodların sırrı çözüldü. 0, 1, 2, 3 rakamlarındaki gizli özellik! Bakın bize neyi anlatıyormuş... Yumurtalar, üretim şekillerine göre "0-1-2-3" kodlarından oluşan barkod numaraları ile numaralandırılıyor. Bu kodlar yumurtanın organik olup olmadığını belirtiyor. Son yıllarda artan GDO'lu ürünler nedeniyle organik beslenmeye özen gösteren kişiler yumurta alırken üzerinde yer alan kodları inceliyor.
18.04.2023 08:38 - Son Güncelleme: 18.04.2023 08:38
Yumurta protein açısından oldukça değerli bir besin kaynağı olarak insanlar tarafından yüzyıllardır tüketiliyor. Bu besin son yıllarda özellikle çocuklar ve spor yapan bireyler tarafından sıkça tüketilen bir besin oldu. Ancak yumurta alırken çoğu kişinin dikkat etmediği 0, 1, 2, 3 kodları bize önemli bazı bilgiler veriyor. Bu numaralar yumurtanın nasıl bir ortamda üretildiğini ve ne kadar organik olduğunu ifade ediyor. Gelin hep birlikte bu kodların anlamlarını tek tek inceleyelim.
Yani yumurtanız organik bir üründür ve gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ama elbette gösterilen bu özenin sonucu olarak da fiyatı, diğer yumurtalardan daha fazladır.