Yüsra Geyik “Bir Gece Masalı” dizisinde! İşte canlandıracağı karakter!

Geyik, "Bir Gece Masalı" dizisinde "Ceylan" karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü güzel, bu projede oyunculuğuyla yine adından söz ettirmeyi hedefliyor.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı dizide Ceylan'ın gelişi konaktaki tüm dengeleri değiştirecek. Bu sürpriz ziyaretin, Selim, Mahir ve Canfeza arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu oldu. Ceylan karakteri ile dahil olan Geyik, Mahir'in kuzeni Asaf Bey'in ise torununu canlandıracak.