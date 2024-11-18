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Yüsra Geyik “Bir Gece Masalı” dizisinde! İşte canlandıracağı karakter!

Atv ekranlarının en sevilen dizisi Bir Gece Masalı'na başarılı oyuncu Yüsra Geyik dahil oldu. Salı akşamlarına damga vuran dizi Bir Gece Masalı'nın on dördüncü bölümünde ekranlara dönmeye hazırlanan Geyik'in hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 15:27 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 15:32
Yüsra Geyik Bir Gece Masalı dizisinde! İşte canlandıracağı karakter!

"Arka Sokaklar" dizisinde hayat verdiği "Zeliha" karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, salı akşamlarına damga vuran "Bir Gece Masalı" dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yüsra Geyik Bir Gece Masalı dizisinde! İşte canlandıracağı karakter!

Geyik, "Bir Gece Masalı" dizisinde "Ceylan" karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü güzel, bu projede oyunculuğuyla yine adından söz ettirmeyi hedefliyor.

Yüsra Geyik Bir Gece Masalı dizisinde! İşte canlandıracağı karakter!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı dizide Ceylan'ın gelişi konaktaki tüm dengeleri değiştirecek. Bu sürpriz ziyaretin, Selim, Mahir ve Canfeza arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu oldu. Ceylan karakteri ile dahil olan Geyik, Mahir'in kuzeni Asaf Bey'in ise torununu canlandıracak.

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