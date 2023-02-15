Yeni Çamoluk Otomotiv'in 50 milyar TL gafı! Acun Ilıcalı'dan açıklama! Canlı yayında şoke oldular! "Abinin kafası karıştı herhalde..."

Tek Yürek Türkiye ortak yayınında 50 milyar TL bağışladığını ifade eden otomotiv şirketi sosyal medyayı şoke etti! Gecenin en büyük bağışını Yeni Çamoluk Otomotiv grubu yaptı. 50 milyar TL bağış yaptığı söylenen Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kim sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte merak edilenler...