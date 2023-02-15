Yeni Çamoluk Otomotiv'in 50 milyar TL gafı! Acun Ilıcalı'dan açıklama! Canlı yayında şoke oldular! "Abinin kafası karıştı herhalde..."
Çamoluk Otomotiv arafından yapılan bağışın miktarı şoke etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX Deniz Bayramoğlu, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 'in 15 Şubat'taki ortak yayınında yardım kampanyası düzenlendi. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz'ın yer aldığı yayında yaşananlar merak ediliyor. Çamoluk Otomotiv tarafından yapılan 50 milyar TL'lik bağış ise oldukça konuşuldu. Peki, Çamoluk Otomotiv 50 milyar mı bağışladı. İşte detaylar...
Tek Yürek Türkiye ortak yayınında 50 milyar TL bağışladığını ifade eden otomotiv şirketi sosyal medyayı şoke etti! Gecenin en büyük bağışını Yeni Çamoluk Otomotiv grubu yaptı. 50 milyar TL bağış yaptığı söylenen Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kim sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte merak edilenler...
YENİ ÇAMOLUK OTOMOTİV SAHİBİ KİM?
Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'tır. Türkiye Tek Yürek kampanyasında 50 milyar TL bağış yaptığını söyledi. Ancak Hamit Duras'ın yaptığı bağış güncellenerek 50 bin TL olarak güncellendi.
50 BİN TL BAĞIŞI ESKİ PARAYLA SÖYLEDİ
Yayına Yeni Çamoluk Otomotiv adına bağlanan Hamit Duras, sosyal medyanın gündemine oturdu. 50 milyar lira bağışladığını söyledikten kısa süre sonra sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
HAMİT DURAS KİMDİR?
Yeni Çamoluk Otomotiv, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde otomobil satışı yapan bir galeri olarak biliniyor.