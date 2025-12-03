PODCAST CANLI YAYIN

Yeni başlayan o dizinin reytingleri şoke etti! "Final görüyorum..."

Show TV'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlattığı, başrollerinde Seda Bakan ve Uğur Güneş'in yer aldığı iddialı yapım Rüya Gibi, ilk bölüm performansıyla izleyiciyi ve sektördekileri şaşırttı.

İstanbul'un fakir mahallelerinden lüks ve tehlikeli bir dünyaya uzanan bu çarpıcı hikaye, ekran macerasına ne yazık ki düşük reytinglerle başladı.

💥 BEKLENEN PATLAMA GELMEDİ

Rüya Gibi dizisi için kesenin ağzını açmıştı. Kadroda sadece başrollerde izlediğimiz Seda Bakan (Aydan) ve Uğur Güneş (Emir) ikilisi yoktu. Onlara, oyunculuklarıyla tanınan Celil Nalçakan, genç yetenek Ahsen Eroğlu ve tecrübeli isim Şebnem Bozoklu gibi güçlü isimler eşlik ediyordu. Bu kadar zengin bir oyuncu kadrosu, dizinin yüksek bir açılış yapacağı beklentisini beraberinde getirmişti.

  • Başroller: Seda Bakan (Aydan), Uğur Güneş (Emir)

  • Destekleyici Güçler: Celil Nalçakan, Ahsen Eroğlu, Şebnem Bozoklu

  • Hikaye: Kenar mahalleden ihtişamlı ve karanlık bir dünyaya geçiş.

Ancak, dün akşam yayınlanan ilk bölümün reyting karnesi, kanalın ve yapım ekibinin yüzünü güldürmedi.

📉 REYTİNGLER ÜZDÜ: RAKİPLERİN ÇOK GERİSİNDE KALDI

Rüya Gibi dizisinin merakla beklenen ilk bölüm reyting sonuçları, sektörde "erken final" dedikodularını başlattı. İşte dizinin tüm kategorilerdeki ilk bölüm karnesi:

Kategori Reyting Oranı Sıralama
Tüm Kişiler (Total) 3.89 7. sıra
AB Grubu 3.46 8. sıra
ABC1 Grubu 3.86 8. sıra
İşte sosyal medyada en çok paylaşılan ve dikkat çeken seyirci yorumlarından bazıları:

  • "Erken final görüyorum."

  • "5 bölüm dayanmaz, Bahar'ın en kötü hali bile daha iyi reyting alıyordu."

  • "Bahar günü değişmesine kesinlikle değmedi. Yazık oldu."

  • "Kadrosu sağlam ama hikaye ilk bölümden sıktı. Beklentiyi karşılamadı."

  • "Show TV çok aceleci davrandı. Bahar ile rekabet etmek yerine kendi kendini yaktı."

Fotoğraflar: Instagram, AA