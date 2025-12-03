Yeni başlayan o dizinin reytingleri şoke etti! "Final görüyorum..."

💥 BEKLENEN PATLAMA GELMEDİ

Rüya Gibi dizisi için kesenin ağzını açmıştı. Kadroda sadece başrollerde izlediğimiz Seda Bakan (Aydan) ve Uğur Güneş (Emir) ikilisi yoktu. Onlara, oyunculuklarıyla tanınan Celil Nalçakan, genç yetenek Ahsen Eroğlu ve tecrübeli isim Şebnem Bozoklu gibi güçlü isimler eşlik ediyordu. Bu kadar zengin bir oyuncu kadrosu, dizinin yüksek bir açılış yapacağı beklentisini beraberinde getirmişti.

Başroller: Seda Bakan (Aydan), Uğur Güneş (Emir)

Destekleyici Güçler: Celil Nalçakan, Ahsen Eroğlu, Şebnem Bozoklu

Hikaye: Kenar mahalleden ihtişamlı ve karanlık bir dünyaya geçiş.

Ancak, dün akşam yayınlanan ilk bölümün reyting karnesi, kanalın ve yapım ekibinin yüzünü güldürmedi.