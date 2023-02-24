Yalı Çapkını 21. bölüm canlı izle || 24 Şubat Cuma Yalı Çapkını 21. BÖLÜM kesintisiz, TEK PARÇA, Youtube, 4K, FULL HD Star TV CANLI YAYIN izle...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını'nda merakla beklenen 21. bölüm ekranlara ge2lecek. Dizinin heyecanla beklenen bölümü 24 Şubat Cuma günü yayınlanacak. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman gibi başarılı oyuncular bulunuyor. İşte Yalı Çapkını 21. bölüm...
24.02.2023 20:56 - Son Güncelleme: 24.02.2023 21:12
Yalı Çapkını 21. bölümü ekranlarda yerini alıyor. Feyran ve Serit arasındaki yakınlaşmaların yaşanacağı yeni bölüm Seyfer hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. İşte Yalı Çapkını 21. bölüm canlı yayını...