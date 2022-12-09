Yalı Çapkını 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Kara haber geldi! Ferit'in eli kana bulanacak! Kalemi kırıldı masumluk planı elinde patlayacak
Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Kalemi kırıldı masumluk oyunu elinde patlayacak! Cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi Yalı Çapkını son bölümüyle izleyicileri şok etmişti. Ortaya atılan son iddialara göre dizide çok ilginç gelişmeler yaşanacak. Peki, Yalı Çapkını 13. bölümde neler yaşanacak? Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte tüm gelişmeler haberimizde!
09.12.2022 22:44 - Son Güncelleme: 09.12.2022 22:44
Yalı Çapkını hakkında gelişmeler arama motorlarında hız kazandı. 9 Aralık'ta 12. bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını'nda ilginç olaylar yaşandı. Bu gelişmelerin ardından izleyiciler 13. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 13. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar!
YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?
Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı dizinin bitmesinin ardından yayınlanacak. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.
YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM ÖZETİ
Yalı Çapkını 12. bölümünde; Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler.