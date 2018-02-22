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  • Vedat Nefes'i ve çocuğunu geri alabilecek mi? Sen Anlat Karadeniz'de heyecan dorukta!. 1
    Vedat Nefes'i ve çocuğunu geri alabilecek mi? Sen Anlat Karadeniz'de heyecan dorukta!.

    Nefes ve Yiğit'in Rusya'daki özgürlük hayalleri, Vedat'ın onları yakalamasıyla suya düşer.