TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN || ÜNLÜLER VE BAĞIŞ miktarları! 1,2,3 ,5,10,15 MİLYON TL bağış yapanlar! Acun Ilıcalı, Ali Koç, Sabancı, Seda Sayan...

Türkiye Tek Yürek bağış kampanyası için detaylar merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin yıkıcı etkisi 10 ilde hissedildi. Ardından yurtiçinden ve yurtdışından yardımlar akın akın gelmeye başladı. Bugün ise Türkiye Tek Yürek kampanyası ortak yayını televizyon kanallarına yansıyacak. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz tarafından sunulacak programa ünlüler tarafından bağış yağacak. İşte Tek Türek Türkiye ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NTV ortak yayını...