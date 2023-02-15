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Haberler Televizyon TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN || ÜNLÜLER VE BAĞIŞ miktarları! 1,2,3 ,5,10,15 MİLYON TL bağış yapanlar! Acun Ilıcalı, Ali Koç, Sabancı, Seda Sayan...

TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN || ÜNLÜLER VE BAĞIŞ miktarları! 1,2,3 ,5,10,15 MİLYON TL bağış yapanlar! Acun Ilıcalı, Ali Koç, Sabancı, Seda Sayan...

Türkiye Tek Yürek kampanyası sunucuları ve bağış yapan ünlüler hakkında detaylar araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin yıkıcı etkisi 10 ilde hissedildi. Ardından yurtiçinden ve yurtdışından yardımlar akın akın gelmeye başladı. Bugün ise Türkiye Tek Yürek kampanyası ortak yayını televizyon kanallarına yansıyacak. Türkiye Tek Yürek kampanyası ortak yayın hangi kanalda, saat kaçta ve Türkiye Tek Yürek bağış nasıl yapılır soruları merak edildi.

takvim.com.tr
15.02.2023 19:41 - Son Güncelleme: 15.02.2023 20:50
TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN || ÜNLÜLER VE BAĞIŞ miktarları! 1,2,3 ,5,10,15 MİLYON TL bağış yapanlar! Acun Ilıcalı, Ali Koç, Sabancı, Seda Sayan...

Türkiye Tek Yürek bağış kampanyası için detaylar merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin yıkıcı etkisi 10 ilde hissedildi. Ardından yurtiçinden ve yurtdışından yardımlar akın akın gelmeye başladı. Bugün ise Türkiye Tek Yürek kampanyası ortak yayını televizyon kanallarına yansıyacak. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz tarafından sunulacak programa ünlüler tarafından bağış yağacak. İşte Tek Türek Türkiye ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NTV ortak yayını...

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TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN || ÜNLÜLER VE BAĞIŞ miktarları! 1,2,3 ,5,10,15 MİLYON TL bağış yapanlar! Acun Ilıcalı, Ali Koç, Sabancı, Seda Sayan...

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TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN || ÜNLÜLER VE BAĞIŞ miktarları! 1,2,3 ,5,10,15 MİLYON TL bağış yapanlar! Acun Ilıcalı, Ali Koç, Sabancı, Seda Sayan...

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TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN || ÜNLÜLER VE BAĞIŞ miktarları! 1,2,3 ,5,10,15 MİLYON TL bağış yapanlar! Acun Ilıcalı, Ali Koç, Sabancı, Seda Sayan...

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TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN || ÜNLÜLER VE BAĞIŞ miktarları! 1,2,3 ,5,10,15 MİLYON TL bağış yapanlar! Acun Ilıcalı, Ali Koç, Sabancı, Seda Sayan...

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