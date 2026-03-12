YARIŞMANIN TEMASI: İHANET Mİ SADAKAT Mİ?

The Traitors Türkiye, "ihanet ve sadakat"teması üzerine kurulu bir strateji yarışması olarak dikkat çekiyor. Yarışmanın başında tüm katılımcılar gizli şekilde iki gruba ayrılıyor: Hainler (Traitors) ve Masumlar (Faithfuls).

Hainlerin kim olduğu yalnızca kendileri tarafından bilinirken, masum yarışmacılar aralarındaki hainleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Hainler ise kimliklerini gizleyerek masumları tek tek oyun dışı bırakmanın yollarını arıyor.