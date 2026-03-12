CANLI YAYIN
The Traitors Türkiye ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Dev yarışmacı kadrosu belli oldu

Dünya genelinde büyük ilgi gören strateji ve gerilim formatı The Traitors, Türkiye uyarlamasıyla ekranlara geliyor. Giray Altınok'un sunuculuğunu üstlendiği yarışmada 19 ünlü isim, ihanet ve güven üzerine kurulu zorlu bir psikolojik mücadelede karşı karşıya gelecek. Peki yarışma hangi programda yayınlanacak? Hangi isimler kadroda? İşte merak edilenler.

Strateji ve gerilim türündeki yarışma formatları arasında son yılların en dikkat çeken yapımlarından biri olan The Traitors, Türkiye uyarlamasıyla yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde büyük ilgi gören programın Türkiye çekimlerinin ise Brezilya'nın etkileyici atmosferinde gerçekleştirildiği belirtiliyor.Giray Altınok yarışmanın sunuculuğunu üstlenecek.

THE TRAİTORS TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde yoğun ilgiyle izlenen The Traitors, Türkiye uyarlamasıyla 25 Mart 2026 tarihinde dijital platform Prime Video'da izleyiciyle buluşacak.

Yarışmanın televizyon kanalı Kanal D için yayın tarihi ise henüz netleşmiş değil.

YARIŞMANIN TEMASI: İHANET Mİ SADAKAT Mİ?

The Traitors Türkiye, "ihanet ve sadakat"teması üzerine kurulu bir strateji yarışması olarak dikkat çekiyor. Yarışmanın başında tüm katılımcılar gizli şekilde iki gruba ayrılıyor: Hainler (Traitors) ve Masumlar (Faithfuls).

Hainlerin kim olduğu yalnızca kendileri tarafından bilinirken, masum yarışmacılar aralarındaki hainleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Hainler ise kimliklerini gizleyerek masumları tek tek oyun dışı bırakmanın yollarını arıyor.

Yarışmacılar süreç boyunca ortak görevleri tamamlayarak ödül havuzunu büyütüyor. Ancak finalde ödülü kimin kazanacağı, kurulan ittifaklar, stratejik hamleler ve psikolojik dayanıklılığa bağlı olarak şekilleniyor. Programda fiziksel güçten çok güven, şüphe ve manipülasyonun belirleyici olması bekleniyor.

YARIŞMACI KADROSUNDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Sunuculuğunu Giray Altınok'un yaptığı The Traitors Türkiye, spor, sanat ve sosyal medya dünyasından tanınmış isimlerin yer aldığı 19 kişilik bir yarışmacı kadrosuna sahip.

Yarışmada mücadele edecek isimler şöyle:

Pascal Nouma, Yiğit Poyraz, Yusuf Güney,
Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emir Elidemir,
Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Hülya Uğur,
Melih Kunukçu, Mert Öztürk, Öykü Berkan,
Özgür Balakar, Saadet Özsırkıntı, Selim Yuhay,
Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yürük ve Yasemin Yılmaz.