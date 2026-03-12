YARIŞMACI KADROSUNDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Sunuculuğunu Giray Altınok'un yaptığı The Traitors Türkiye, spor, sanat ve sosyal medya dünyasından tanınmış isimlerin yer aldığı 19 kişilik bir yarışmacı kadrosuna sahip.
Yarışmada mücadele edecek isimler şöyle:
Pascal Nouma, Yiğit Poyraz, Yusuf Güney,
Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emir Elidemir,
Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Hülya Uğur,
Melih Kunukçu, Mert Öztürk, Öykü Berkan,
Özgür Balakar, Saadet Özsırkıntı, Selim Yuhay,
Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yürük ve Yasemin Yılmaz.