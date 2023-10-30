Konya Akşehir'de, 6 Temmuz tarihinde kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan uzun süredir haber alınamıyordu. Yaşadığına dair hiçbir belirti olmayan Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları, talihsiz kadını yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi Tayfur Kılıç'ın ortadan kaldırdığını düşünüyordu. 110 günden fazla süredir aranan Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç korkunç cinayeti itiraf etti. Kılıç, cezaevine gönderilirken, Müge Anlı canlı yayında olayın tüm detaylarını anlattı. Öte yandan acılı anne Sona, yürekleri sızlattı. Stüdyodakiler ve Müge Anlı o anlarda gözyaşlarına boğuldu. Ellerimle boğdum...
Konya'nın Akşehir ilçesinde 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç (35) yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranıyordu. Ailesi Bedriye Kılıç'ın bulunması için soluğu Müge Anlı'da aldı. Bedriye'nin eşi Tayfur Kılıç (35) programdaki çelişkili açıklamaları nedeniyle şüphelerin odağı haline geldi.
OTOBÜSTE GÖZALTINA ALINDI
Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli kayıp olayı ile ilgili çalışmalarına aralıksız olarak devam etti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda otobüsle Akşehir'e dönen Tayfur Kılıç, ilçe girişinde otobüste gözaltına alınarak Emniyet'e getirildi.
Kılıç'ın annesi A.K. ve babası A.K'de şüphe üzerine gözaltına aldı. Şüpheli koca Tayfur Kılıç, sorgusunda korkunç cinayeti itiraf etti. Katil zanlısının eşini boğarak öldürdükten sonra cesedi uçurumdan attığı öğrenildi.