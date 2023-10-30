Tayfur Kılıç korkunç cinayeti itiraf etti! Müge Anlı canlı yayında tüm detayları anlattı: Acılı annenin yürekleri yakan feryadı

Konya Akşehir'de, 6 Temmuz tarihinde kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan uzun süredir haber alınamıyordu. Yaşadığına dair hiçbir belirti olmayan Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları, talihsiz kadını yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi Tayfur Kılıç'ın ortadan kaldırdığını düşünüyordu. 110 günden fazla süredir aranan Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç korkunç cinayeti itiraf etti. Kılıç, cezaevine gönderilirken, Müge Anlı canlı yayında olayın tüm detaylarını anlattı. Öte yandan acılı anne Sona, yürekleri sızlattı. Stüdyodakiler ve Müge Anlı o anlarda gözyaşlarına boğuldu. Ellerimle boğdum...