Takıntılı sapık Macide’yi bırakmıyor! Genç kızın o anlarını bakın nasıl izledi.. Gecenin Ucunda dizisinde iğrenç röntgencilik!

Gecenin Ucunda dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Bugün 3. bölümüyle ekranlara gelecek dizi hakkında araştırmalar hızlandı. Ahmet karakterinin Macide'ye olan hastalıklı saplantısı ilk bölümlerde başlamıştı fakat son bölümle birlikte daha da korkutucu bir hal almaya başladı. Dizide Ahmet karakteri Macide'nin evine gizli kamera yerleştiriyor. Bu durumun ardından sosyal medya ayağa kalktıu. Genç bir kızın evine gizli kamera yerleştirilmesine binlerce kişi karşı çıktı. İşte o anlar...