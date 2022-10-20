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Takıntılı sapık Macide'yi bırakmıyor! Genç kızın o anlarını bakın nasıl izledi.. Gecenin Ucunda dizisinde iğrenç röntgencilik!

Star TV ekranlarında fırtınalar estiren Gecenin Ucunda dizisinde mide bulandıran o sahne izleyicileri şoke etti.

takvim.com.tr
20.10.2022 11:10 - Son Güncelleme: 20.10.2022 11:10
Takıntılı sapık Macide’yi bırakmıyor! Genç kızın o anlarını bakın nasıl izledi.. Gecenin Ucunda dizisinde iğrenç röntgencilik!

Gecenin Ucunda dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Bugün 3. bölümüyle ekranlara gelecek dizi hakkında araştırmalar hızlandı. Ahmet karakterinin Macide'ye olan hastalıklı saplantısı ilk bölümlerde başlamıştı fakat son bölümle birlikte daha da korkutucu bir hal almaya başladı. Dizide Ahmet karakteri Macide'nin evine gizli kamera yerleştiriyor. Bu durumun ardından sosyal medya ayağa kalktıu. Genç bir kızın evine gizli kamera yerleştirilmesine binlerce kişi karşı çıktı. İşte o anlar...

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Takıntılı sapık Macide’yi bırakmıyor! Genç kızın o anlarını bakın nasıl izledi.. Gecenin Ucunda dizisinde iğrenç röntgencilik!

Ahmet karakterinin Macide'ye olan hastalıklı saplantısı ilk bölümden itibaren farkediliyor.

Takıntılı sapık Macide’yi bırakmıyor! Genç kızın o anlarını bakın nasıl izledi.. Gecenin Ucunda dizisinde iğrenç röntgencilik!

İlk etapta romantik bir aşk hikayesi gibi gözükse de Ahmet'in tavırları korkutucu hale gelmeye başladı.

Takıntılı sapık Macide’yi bırakmıyor! Genç kızın o anlarını bakın nasıl izledi.. Gecenin Ucunda dizisinde iğrenç röntgencilik!

Özellikle Macide'nin odasına gizli kamera koyduğu sahne izleyici tarafından büyük tepki çekti.

Takıntılı sapık Macide’yi bırakmıyor! Genç kızın o anlarını bakın nasıl izledi.. Gecenin Ucunda dizisinde iğrenç röntgencilik!

Genç kızın tek başına yaşadığı odada internet sorununu çözmek için adamlarını yolaldı. Bu bahaneyle Macide'nin odasına gizli kamera yerleştirdi.

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