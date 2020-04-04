Survivor'dan elenenler corona virüs yüzünden Türkiye'ye dönemedi! Canlı yayında açıkladı
Survivor Şubat ayında başladığında ne corona virüs için tüm dünya teyakkuzdaydı ne de Türkiye'de vaka görülmüştü. Ancak o günden bu yana işler değişti. Dünyanın her yerinde görülen korona virüs yüzünden neredeyse tüm ülkeler giriş ve çıkışlarını kapattı. Bu durumdan Survivor'da etkilendi. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde devam eden yarışmadan elenenler, corona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye dönemiyor.
04.04.2020 11:40
- Son Güncelleme: 04.04.2020 11:40
"DOMİNİK'E GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI"
Geçtiğimiz günlerde 'Survivor Ekstra' programına telefonla bağlanan Acun Ilıcalı, "Survivor çekimleri için Dominik'te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Burası milli park alanı, dışarıdan ve içeriden giriş yok. Bu bölgeye iki güvenlik alanından geçerek girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık. Şu anda Dominik'e giriş çıkışlar kapatıldı" demişti.
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