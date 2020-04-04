Survivor'dan elenenler corona virüs yüzünden Türkiye'ye dönemedi! Canlı yayında açıkladı

"Bir Survior da dışarıdakilerden çekilir. Ceyhun abi var, Meryem var, Burak var. Tayfun ve İlayda, bizimle beraber geldiler. Son dakika, apar topar gelebildiler. Dışarıda bir takım daha var. Acun Ilıcalı şu an istese elenenlerle ile devam edenleri yarıştırabilir."