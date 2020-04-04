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Survivor'dan elenenler corona virüs yüzünden Türkiye'ye dönemedi! Canlı yayında açıkladı

Survivor Şubat ayında başladığında ne corona virüs için tüm dünya teyakkuzdaydı ne de Türkiye'de vaka görülmüştü. Ancak o günden bu yana işler değişti. Dünyanın her yerinde görülen korona virüs yüzünden neredeyse tüm ülkeler giriş ve çıkışlarını kapattı. Bu durumdan Survivor'da etkilendi. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde devam eden yarışmadan elenenler, corona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye dönemiyor.

04.04.2020 11:40 - Son Güncelleme: 04.04.2020 11:40
Survivor'dan elenenler corona virüs yüzünden Türkiye'ye dönemedi! Canlı yayında açıkladı

'Survivor Panorama' programında, 'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de yaşananları değerlendiren Hakan Hatipoğlu, canlı yayında dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı.

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Survivor'dan elenenler corona virüs yüzünden Türkiye'ye dönemedi! Canlı yayında açıkladı

Hakan Hatipoğlu, gönüllüler takımında elenen Ceyhun Uzun ve Burak Yurdugör ile sakatlık nedeniyle diskalifiye olan Meryem Kasap'ın halen adada kaldıklarını söyledi.

Survivor'dan elenenler corona virüs yüzünden Türkiye'ye dönemedi! Canlı yayında açıkladı

"Survivor'da susarsan binersin uçağa, gelirsin İstanbul'a. Şimdi onu da yapamayacaklar, orada kalmak zorundalar."

Survivor'dan elenenler corona virüs yüzünden Türkiye'ye dönemedi! Canlı yayında açıkladı

"Bir Survior da dışarıdakilerden çekilir. Ceyhun abi var, Meryem var, Burak var. Tayfun ve İlayda, bizimle beraber geldiler. Son dakika, apar topar gelebildiler. Dışarıda bir takım daha var. Acun Ilıcalı şu an istese elenenlerle ile devam edenleri yarıştırabilir."

Survivor'dan elenenler corona virüs yüzünden Türkiye'ye dönemedi! Canlı yayında açıkladı

"ELENENLERİN BURAYA GELMESİ MÜMKÜN DEĞİL"
"Bilmyenler için söyleyeyim, Dominik de hava sahasını kağadığı için şu an oradan bir yarışmacının buraya gelmesi mümkün değil."

Survivor'dan elenenler corona virüs yüzünden Türkiye'ye dönemedi! Canlı yayında açıkladı

"DOMİNİK'E GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI"
Geçtiğimiz günlerde 'Survivor Ekstra' programına telefonla bağlanan Acun Ilıcalı, "Survivor çekimleri için Dominik'te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Burası milli park alanı, dışarıdan ve içeriden giriş yok. Bu bölgeye iki güvenlik alanından geçerek girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık. Şu anda Dominik'e giriş çıkışlar kapatıldı" demişti.

Survivor'dan elenenler corona virüs yüzünden Türkiye'ye dönemedi! Canlı yayında açıkladı

Bu sezon yeniden 'ünlüler gönüllüler' formatına dönen 'Survivor'da yaklaşık iki aydır mücadele eden yarışmacılar ve son haftalarda coroan virüs tedbirleri kapsamında ülkeye dönemeyen isimler, finale kadar Dominik'te kalacak.

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