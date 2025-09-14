Sosyal medya fenomeni şarkıcı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında müzik sorusunda elendi
atv'nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerden tam not aldı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada dikkat çeken performanslar sergilendi. Programa katılan, 743 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni rapçi Hatice Sena Nazlı ise müzik sorusunda elendi. İşte yarışmacının elendiği o soru!
