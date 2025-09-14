PODCAST CANLI YAYIN

Sosyal medya fenomeni şarkıcı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında müzik sorusunda elendi

atv'nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerden tam not aldı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada dikkat çeken performanslar sergilendi. Programa katılan, 743 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni rapçi Hatice Sena Nazlı ise müzik sorusunda elendi. İşte yarışmacının elendiği o soru!

Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekrana kitledi.

Milyoner'e katılan 743 bin takipçili sosyal medya fenomeni rapçi Hatice Sena Nazlı, dikkatleri üzerine topladı.

Yarışmacının karşısına "Ocak 2024'te vefat eden, dinlediğiniz 'Üzüldüğün Şeye Bak' adlı şarkıyı seslendiren, klasik Türk müziği sanatçısı kimdir?" sorusu çıktı. Yarışmacı "Seyirci Jokeri" hakkını kullanmasına rağmen soruyu yanlış cevapladı.

Sorunun şıkları şu şekilde:
A: Hamiyet Yüceses
B: Yüksel Uzel
C: Behiye Aksoy
D: Safiye Ayla

Doğru cevap: D

5 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU
Fenomen yarışmacı soruyu yanlış cevaplayınca 5 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular..

