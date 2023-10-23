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SON DAKİKA | Nevrigül Alan'ı ölümünde kardeşi Nazmiye'nin parmağı var mı? Müge Anlı'da kafaları karıştıran detaylar

Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Nevrigül Alan konusu izleyicilerin merak konusu oldu. 2 Eylül günü aniden ortadan kaybolan 22 yaşındaki 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'ın ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. 46 gündür haber alınamayan Nevrigül, Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik bir alanda ağaca asılı vaziyette bulunmuştu. Olaya ilişkin sır perdesi aralanmaya devam ederken, Nevrigül'ün kardeşi Nazmiye tüm şüpheleri üstüne topladı. Ablasının başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişki yaşadığını söyleyen Nazmiye'nin ablası ortadan kaydolduktan sonra yaptığı paylaşımlar ise ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 12:24 Güncelleme 23 Ekim 2023, 12:24
SON DAKİKA | Nevrigül Alan’ı ölümünde kardeşi Nazmiye’nin parmağı var mı? Müge Anlı’da kafaları karıştıran detaylar 1

Müge Anlı'da günlerdir konuşulan Nevrigül Alan olayında son dakika gelişmeleri yaşandı. 46 gündür kayıp olan Nevrigül Alan'dan uzun süredir haber alınamıyordu. Kızlarının canından endişe ettiklerini söyleyen aile üyeleri gelen acı haberle sarsıldı. Evli ve 2 çocuk annesi 22 yaşındaki genç kadının cesedi Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik bahçesinde bulundu.

SON DAKİKA | Nevrigül Alan’ı ölümünde kardeşi Nazmiye’nin parmağı var mı? Müge Anlı’da kafaları karıştıran detaylar 2

Olaya ilişkin sır perdesi aralanmaya devam ederken, Nevrigül'ün kardeşi Nazmiye tüm şüpheleri üstüne topladı. Ablasının başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişki yaşadığını söyledi.

SON DAKİKA | Nevrigül Alan’ı ölümünde kardeşi Nazmiye’nin parmağı var mı? Müge Anlı’da kafaları karıştıran detaylar 3

Nazmiye, "Ablam tek başına giyiniyordu, hazırlanıyordu ve evden gidiyordu." dedi.

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