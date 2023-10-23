SON DAKİKA | Nevrigül Alan'ı ölümünde kardeşi Nazmiye'nin parmağı var mı? Müge Anlı'da kafaları karıştıran detaylar

Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Nevrigül Alan konusu izleyicilerin merak konusu oldu. 2 Eylül günü aniden ortadan kaybolan 22 yaşındaki 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'ın ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. 46 gündür haber alınamayan Nevrigül, Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik bir alanda ağaca asılı vaziyette bulunmuştu. Olaya ilişkin sır perdesi aralanmaya devam ederken, Nevrigül'ün kardeşi Nazmiye tüm şüpheleri üstüne topladı. Ablasının başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişki yaşadığını söyleyen Nazmiye'nin ablası ortadan kaydolduktan sonra yaptığı paylaşımlar ise ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...