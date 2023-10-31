SON DAKİKA |Nevrigül Alan'ın cenazesinde yaşananlar herkesi hayrete düşürdü! Nazmiye kaçmaya mı çalıştı?

Müge Anlı, Nevrigül Alan olayını ele almaya devam ediyor. Bursa'da çocuğunu almak için evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Nevrigül Alan'ın cansız bedeni, 47. günde bir çiftçi tarafından zeytinlikte bulundu. Programın bugünkü bölümüne Nazmiye'nin Barış için söylediği sözler damga vurdu. Nazmiye, "Kalbime söz geçiremiyorum benim için doğru insan o" derken elindeki alyans dikkat çekti. Öte yandan cenaze günü yaşananlar ise herkesi hayrete düşürdü. işte detaylar...