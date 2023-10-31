SON DAKİKA |Nevrigül Alan'ın cenazesinde yaşananlar herkesi hayrete düşürdü! Nazmiye kaçmaya mı çalıştı?

Müge Anlı, Nevrigül Alan olayını ele almaya devam ediyor. Bursa'da çocuğunu almak için evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Nevrigül Alan'ın cansız bedeni, 47. günde bir çiftçi tarafından zeytinlikte bulundu. Programın bugünkü bölümüne Nazmiye'nin Barış için söylediği sözler damga vurdu. Nazmiye, "Kalbime söz geçiremiyorum benim için doğru insan o" derken elindeki alyans dikkat çekti. Öte yandan cenaze günü yaşananlar ise herkesi hayrete düşürdü. işte detaylar...
Müge Anlı'da günlerdir konuşulan Nevrigül Alan olayında son dakika gelişmeleri yaşandı.Bursa'da kayıp olarak aranan ve 45 gün sonra cansız bedeni bulunan Nevrigül Alan'ın kardeşi Nazmiye Alan geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Nazmiye, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Müge Anlı, bugünkü bölümde Nevrigül Alan'ın cenazesinde neler yaşandığına dair çarpıcı açıklamarda bulundu.
Anlı, cenaze esnasında Nazmiye'nin kendine zarar verdiğini ve hastaneye götürüldüğünü belirtti. Hastaneye götürüldüğünden haberi olmayan anne Sultan Hanım ise kızının kaçtığını düşünerek zor anlar yaşadı.