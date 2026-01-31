Savaşçı Prenses TV'de ilk kez bu akşam atv'de! İşte konusu ve oyuncuları

Savaşçı Prenses TV'de ilk kez bu akşam atv ekranlarında izleyici ile buluşacak. Kulede esir tutulduğu süre boyunca kaderine razı olmayan prenses zekâsını ve cesaretini kullanarak kaçış planları yapar. Amacı yalnızca kurtulmak değil ihanetle ele geçirilmek istenen tahtı geri almak ve krallığı karanlıktan çıkarmaktır. Bu noktadan sonra masalsı bir hikâye yerini aksiyon ve savaş dolu bir serüvene bırakır.

Filmin yönetmenliğini Le-Van Kiet, senaristiliğini ise Ben Lustig ve Jake Thornton yapıyor. Yapımcılığını ise Toby Jaffe, Derek Kolstad ve Neal H. Moritz üstleniyor. Başrollerde ise Joey King, Dominic Cooper ve Olga Kurylenko yer alıyor.