Savaşçı Prenses TV'de ilk kez bu akşam atv'de! İşte konusu ve oyuncuları

Savaşçı prenses filmi oyuncuları kimler?
|Oyuncu
|Canlandırdığı Karakter
|Joey King
|Prenses
|Allegra du Toit
|Genç Prenses
|Dominic Cooper
|Julius
|Olga Kurylenko
|Moira
|Veronica Ngo
|Linh
|Ed Stoppard
|Kral
|Alex Reid
|Kraliçe
ATV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program Adı
|Tür / Detay
|07:30
|atv'de Hafta Sonu
|Program
|10:00
|Kuruluş Orhan
|12. Bölüm / Canlı
|13:10
|Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel
|Yerli Sinema
|15:15
|A.B.İ.
|3. Bölüm
|19:00
|atv Ana Haber
|Haber
|20:00
|Savaşçı Prenses
|TV'de İlk / Yabancı Sinema
|21:50
|A.B.İ.
|3. Bölüm
|01:00
|Görevimiz Tatil
|Yerli Sinema
|03:30
|Bir Gece Masalı
|Dizi
|05:30
|Aldatmak
|Dizi
(Fotoğraflar sosyal medyadan ve atv'den alınmıştır)