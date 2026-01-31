PODCAST CANLI YAYIN

Savaşçı Prenses TV'de ilk kez bu akşam atv'de! İşte konusu ve oyuncuları

Fantastik atmosferi, entrika dolu hikâyesi ve güçlü kadın karakteriyle dikkat çeken Savaşçı Prenses bu akşam ilk kez atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Büyülü bir şatoda geçen yapım taht mücadelelerini ve bir prensesin kaderine boyun eğmeyişini aktarıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Savaşçı Prenses TV'de ilk kez bu akşam atv'de! İşte konusu ve oyuncuları - 1

Savaşçı Prenses TV'de ilk kez bu akşam atv ekranlarında izleyici ile buluşacak. Kulede esir tutulduğu süre boyunca kaderine razı olmayan prenses zekâsını ve cesaretini kullanarak kaçış planları yapar. Amacı yalnızca kurtulmak değil ihanetle ele geçirilmek istenen tahtı geri almak ve krallığı karanlıktan çıkarmaktır. Bu noktadan sonra masalsı bir hikâye yerini aksiyon ve savaş dolu bir serüvene bırakır.

Filmin yönetmenliğini Le-Van Kiet, senaristiliğini ise Ben Lustig ve Jake Thornton yapıyor. Yapımcılığını ise Toby Jaffe, Derek Kolstad ve Neal H. Moritz üstleniyor. Başrollerde ise Joey King, Dominic Cooper ve Olga Kurylenko yer alıyor.

Savaşçı Prenses TV'de ilk kez bu akşam atv'de! İşte konusu ve oyuncuları - 2

Savaşçı Prenses filmi konusu ne?

Film, babası olan kral tarafından istemediği bir adamla nişanlandırılan genç bir prensesin hikâyesini konu alıyor. Başlangıçta politik bir evlilik gibi görünen bu nişan zamanla karanlık bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Prensesin nişanlısı sadece tahta yakın olmakla yetinmeyip kralı ortadan kaldırarak krallığın başına geçmenin planlarını yapmaktadır.

Savaşçı Prenses TV'de ilk kez bu akşam atv'de! İşte konusu ve oyuncuları - 3

Gerçeği fark eden prenses bu evliliği kesin bir dille reddeder. Ancak bu karşı çıkış, onun için ağır bir bedel anlamına gelir. Babasının şatosundaki uzak ve yüksek bir kuleye kapatılan prenses, artık sadece özgürlüğü için değil krallığın geleceği için de mücadele etmek zorundadır.

🔎FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Savaşçı Prenses TV'de ilk kez bu akşam atv'de! İşte konusu ve oyuncuları - 4

Savaşçı prenses filmi oyuncuları kimler?

OyuncuCanlandırdığı Karakter
Joey KingPrenses
Allegra du ToitGenç Prenses
Dominic CooperJulius
Olga KurylenkoMoira
Veronica NgoLinh
Ed StoppardKral
Alex ReidKraliçe


ATV YAYIN AKIŞI

SaatProgram AdıTür / Detay
07:30atv'de Hafta SonuProgram
10:00Kuruluş Orhan12. Bölüm / Canlı
13:10Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor TemelYerli Sinema
15:15A.B.İ.3. Bölüm
19:00atv Ana HaberHaber
20:00Savaşçı PrensesTV'de İlk / Yabancı Sinema
21:50A.B.İ.3. Bölüm
01:00Görevimiz TatilYerli Sinema
03:30Bir Gece MasalıDizi
05:30AldatmakDizi

(Fotoğraflar sosyal medyadan ve atv'den alınmıştır)