Sabancı’ya yemek yaptığı ortaya çıkmıştı! Masterchef Büşra linç yedi, Acun Ilıcalı’yı başını belaya soktu! Şeflerin bile eli ayağına dolaştı! ’Evine dön’

Dün akşam yayınlanan bölümde ise Barış ve Burak Kaya arasında şok bir tartışma yaşanmıştı. Burak Kaya'nın sözlerini üzerine alan Barış, demediğini bırakmamıştı. Yarışmanın bu hafta Mavi takım kaptanı olan Büşra Zambak ise yayınlanan bölümle birlikte tepkilerin yine odak noktası haline geldi!