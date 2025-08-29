Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik soru açtırıldı
Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekrana kitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde Almanya'da doğan 54 yaşındaki Melda Erkan başarılı bir performans sergileyerek geceye damga vurdu. Erkan 300 bin TL'lik soruyu açtırdı. İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...
