Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru! Kim Milyoner Olmak İster 832. bölüm soru ve cevapları
Türkiye'nin ve ATV ekranlarının en çok kazandıran fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, 832.yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Sevilen oyuncu Murat Yıldırım'ın sunumuyla ATV ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 832.bölümüne 250 bin TL'lik soruya kadar gelen yarışmacı damga vurdu. 1 milyon TL'lik sorunun eşiğine kadar gelen yarışmacı bakın ne yaptı! Kim Milyoner Olmak İster 832.yeni bölüm soru ve cevapları takvim.com.tr'de...
23.06.2019 03:40
- Son Güncelleme: 23.06.2019 03:40
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