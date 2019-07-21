Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru | Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorular
Murat Yıldırım'ın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster çok konuşulmaya devam ediyor. Her yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster, programda sorulan birbirinden ilginç sorularla da gündem oluyor. Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar birbiri ardına gelen sorulara yanıt vererek 1 milyonluk büyük ödülü kazanmak için yarışıyor. Peki çok merak edilen 1 milyonluk final sorularında ne soruldu? İşte sevilen sunucu Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk final soruları...
21.07.2019 07:25
- Son Güncelleme: 21.07.2019 07:25
Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster çok konuşulmaya devam ediyor. Murat Yıldırım'ın sunumuyla seyirci karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular da seyirciler tarafından sıklıkla aranıyor. Fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyon liralık sorularından bazılarını sizler için derledik. İşte 1 milyon lira ödüle sahip 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında sorulan final soruları.
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