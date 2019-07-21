Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru | Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorular

Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster çok konuşulmaya devam ediyor. Murat Yıldırım'ın sunumuyla seyirci karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular da seyirciler tarafından sıklıkla aranıyor. Fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyon liralık sorularından bazılarını sizler için derledik. İşte 1 milyon lira ödüle sahip 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında sorulan final soruları.