Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1 milyonluk soruları
Ekranların en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de bugüne kadar birçok yarışmacı 1 milyonluk büyük ödül için yarıştı. Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında kimi yarışmacı ilk soruda elenirken kimileri ise 1 milyonluk ödüle çok yaklaştı. Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk final sorularını sizler için derledik. İşte Murat Yıldırım'ın sunumutla izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1 milyonluk final soruları...
21.08.2019 07:23
- Son Güncelleme: 21.08.2019 07:32
Murat Yıldırım'ın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster çok konuşulmaya devam ediyor. Her yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster, programda sorulan birbirinden ilginç sorularla da gündem oluyor. Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar birbiri ardına gelen sorulara yanıt vererek 1 milyonluk büyük ödülü kazanmak için yarışıyor. Peki çok merak edilen 1 milyonluk final sorularında ne soruldu? İşte sevilen sunucu Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk final soruları...
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