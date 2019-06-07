Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1 milyonluk final soruları
Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen ve her yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster yarışması hem kazandırmaya hem eğlendirmeye devam ediyor. Yarışmacıların tüm sorulara doğru yanıt vererek 1 milyonluk final ödülünü kazanmayı hedeflediği fenomen yarışma, herkesin merak ettiği final soruları ile de çok konuşuluyor. Peki Kim Milyoner Olmak İster''in 1 milyon ödüllü soruları hangileri? İşte Murat Yıldırım'ın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster yaryışmasının 1 milyon lira ödüllü final soruları...
07.06.2019 06:59
- Son Güncelleme: 07.06.2019 07:02
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de kimisi ilk soruda elendi, kimisi ise yüksek ödüller kazandı. Murat Yıldırım'ın sunumuyla seyirci karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon lira ödüllü final soruları, izleyiciler tarafından çok kounuşuldu. Fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyon liralık sorularından bazılarını sizler için derledik. İşte 1 milyon lira ödüle sahip 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında sorulan final soruları....
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