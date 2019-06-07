Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1 milyonluk final soruları

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de kimisi ilk soruda elendi, kimisi ise yüksek ödüller kazandı. Murat Yıldırım'ın sunumuyla seyirci karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon lira ödüllü final soruları, izleyiciler tarafından çok kounuşuldu. Fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyon liralık sorularından bazılarını sizler için derledik. İşte 1 milyon lira ödüle sahip 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında sorulan final soruları....