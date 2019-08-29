Müge Anlı’nın sunduğu Güven Bana'ya damga vuran Yeşilçam sorusu! Müge Anlı Güven Bana soru ve cevapları
Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı, son olarak Güven Bana programıyla büyük bir çıkış yakaladı. Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında birbirinden ilginç ve sosyal medyada çok konuşulan birçok soru soruldu. Güven Bana'da sorulan ve en çok konuşulan sorulardan birisi ise bir Yeşilçam filmi sorusu oldu. Yarışmacılara "Dünyalılardan tiskiniyorum repliği hangi Yeşilçam filminde geçer?" sorusu yöneltildi. Müge Anlı'nın sevilen programı Güven Bana'da çıkan bu Yeşilçam sorusunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki "Dünyalılardan tiskiniyorum" repliği hangi Yeşilçam filminde geçer? İşte Müge Anlı Güven Bana Yeşilçam sorusunun cevabı ve yarışmada sorulan birbirinden ilginç sorular...
Sevilen sunucu Müge Anlı'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Güven Bana, yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Milyonları ekran başına kilitleyen Güven Bana'da en çok konuşulan sorulardan birisi de bir Yeşilçam filmi sorusu oldu. Yarışmacılara "Dünyalılardan tiskiniyorum" repliğinin hangi Yeşilçam filminde geçtiği sorusu yöneltildi. Peki herkesin konuştuğu Yeşilçam sorusunun cevabı ne? İşte Müge Anlı Güven Bana Yeşilçam sorusunun merak edilen cevabı ve yarışmada sorulan birbirinden ilginç sorular...